Tilya Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Tilya Kürü Faydaları Ve Tarifi

Tilya kürü özellikle yaz aylarında yapılan ve mevsiminde yetişen doğal bitkilerle hazırlanan karışıma verilen isimdir. Tamamen doğal yöntemler kullanılarak hazırlanan bu kür sayesinde fazla kilolardan kurtulmak ve ideal vücut ölçüsüne ulaşmak mümkün oluyor.



Tilya Kürü Nedir?



Haziran ve Ağustos döneminde yetişen ıhlamur bitkisini kullanarak hazırlanan tilya kürü metabolizmayı hızlandırma konusunda tercih edilebilecek iyi karışımlardan birisidir. İçerdiği doğal özler ve besleyici maddeler sayesinde neredeyse herkesin yardımına koşan bu kür sağlıklı kilo verme yöntemleri arasında bulunuyor.



Tilya Kürü Ne İşe Yarar?



Tilya kürü günümüzde sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen kişilerin başvurduğu adreslerden birisidir. Buradan da anlayabileceğiniz üzere metabolizmayı hızlandırma, vücutta bulunan gereksiz toksinleri kısa süre içerisinde atma ve yağ yakım sürecini hızlandırma gibi olumlu etkileri bulunuyor. İnsanlar hangi ne kadar tilya kürünü kilo verme yöntemi olarak yardım etse de düzenli kullanımda daha sağlıklı bir vücuda kavuşulduğu gözlenmiştir.



Tilya Kürü Neye İyi Gelir?



Ihlamur, kuşburnu ve altın otu gibi doğal bitkiler kullanılarak hazırlanan tilya kürü sağlıklı yağ yakma yöntemleri arasında bulunuyor. Metabolizmayı hızlandırma, bağışıklık sistemini düzenleme ve sindirimi güçlendirme gibi etkileri de bulunan tilya kürü genellikle kilo verme amacı ile tercih edilir. Oldukça basit bir hazırlanma süreci bulunduğu ve kolay malzemeler ile yapıldığı için günümüzde popüler yağ yakma araçları arasında kendisine yer edinmiştir.



Tilya Kürü Nasıl Yapılır? Tilya Kürü Tarifi



Tilya kürü hazırlayabilmek için gerekli olan malzemeler;



- Bir yemek kaşığı altın otu

- 2 yemek kaşığı ıhlamur

- 8-10 yaprak kuşburnu

- Yarım litre su



Hazırlama aşılması oldukça basit olan tilya kürüne öncelikle bir tencerede suyu kaynatmak ile başlayabilirsiniz. Daha sonrasında kaynar su üzerine altın otunu ekleyin. Sonrasında ıhlamur ve ardından kuşburnunu ekleyerek karışımın homojen hale gelmesini bekleyin. Malzemeleri ekledikten sonra 10 dakika kadar sürecek kaynama işlemi sonrasında tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakabilirsiniz. Muhafıza edeceğiniz cam saklama kabına ekleyip oda sıcaklığına geldikten sonra tüketmeye başlayabilirsiniz.



Tilya Kürü Faydaları



Tilya kürü faydaları denilince akıllara gelen ilk şey şüphesiz vücudu daha işlevsel hale getirmesi olur. Özellikle zararlı alışkanlıklar ve sağlıksız yaşam biçiminin getirdiği kötü sindirim sistemi, yavaş metabolizma ve zayıf bağışıklık sistemi gibi sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bununla birlikte tilya kürü doğal yağ yakma yöntemleri arasında bulunduğu için vücudunuzu ideal şekle sokmanıza katkıda bulunur. Yakılması zor olan bel, basen ve göbek yağlarını kısa süre içerisinde ortadan kaldırır. Sindirim sistemini düzenlediği için önceden oluşmuş ödemlerin ortadan kaldırıp yenilerinin oluşmasını engeller. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden daha dinç ve canlı hissetmenize olanak verir.



Tilya Kürü Kullanımı



Yukarıdaki tarifi kullanarak hazırlamış olduğunuz tilya kürünü 6 saat aralıkla kullanabilirsiniz. Uzmanların tavsiyesine göre her seferinde bir su bardağı olacak şekilde tüketerek düzenli bir sindirim sistemine sahip olabilirsiniz. Ancak her doğal kürde olduğu gibi tilya kürünü kullanırken de ara vermenizde fayda vardır. Bir alışkanlık haline getirip her gün kullanmak yerine sağlıklı bir yaşam biçimi benimsemek ve düzenli aralıklarla kullanmak en iyi şekilde faydasını görmenizi sağlayacaktır.