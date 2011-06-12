Tılsımlı Camlar Sergisi Görülmeye Değer

Cam sanatçısı Işıl Yaltıraklı’dan tarihin puslu havasını taşıyan ilk kişisel sergisi Tılsımlı Camlar, 8-30 Haziran tarihleri arasında Bali Müzayede’de sergilenecek.

Osmanlı Padişahları’nın zengin renk ve desenlerle süslü kaftanlarını ve gömleklerini birebir ebatta, 120 kiloluk cam bloklar üzerinde kendi yorumunu katarak resmeden Yaltıraklı, Osmanlı’dan günümüze çok keyifli bir yolculuk sunuyor.

Aralarında Fatih Sultan Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman ve oğulları Şehzade Mustafa ile Bayezid’ın kaftanlarının bulunduğu, 23 eserden oluşan Tılsımlı Camlar koleksiyonu, 622 yıllık Osmanlı tarihinin en görkemli motiflerini camın serin modernliğiyle buluşturuyor.

Padişahların Giydiği Tılsımlı Gömlekler’in Sırrı Hala Çözülemedi

Cam sanatçısı Saliha Işıl Yaltıraklı’nın Tılsımlı Camlar koleksiyonunda yer alan gömlekler, özel olarak imal edilmiş kumaşlardan yapılmıştır. Osmanlı Tılsımlı Gömlekler, sultanlar için üzerleri ayet, hadis ve sembollerle süslü her biri üç veya dört yıl gibi uzun sürede tamamlanan, özel imal edilmiş kumaştan sırlı giyisilerdir. Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek, nazardan korunmak ve şifa bulmak için giydikleri Tılsımlı Gömlekler’in üzerindeki harf ve rakamların işaret ettiği anlamların sırrı henüz çözülebilmiş değil. Diğer yandan, kumaşların nasıl olup da 8 bin çözgü iple dokunduğu da anlaşılabilmiş değildir.

Denizli’de özel pamuktan iç giyim için dokunan bezler, hattatların aharlama yöntemi ile yazıya elverişli hale getirilip, nakkaşlar elinde üç ile dört yılda işlenerek ortaya çıkan, üzerinde celi, sülüs, kufi yazılar ve geometrik şekiller bulunan sihirli gömleklerdir.

Sultan Kaftanı için Üretilen En Kıymetli Kumaş: Seraser

Koleksiyonda bulunan Sultan Kaftanları için de yine Osmanlı tarihinden faydalanılıyor. Eskiden halkın giyim biçiminden tamamen farklı giyinen padişahlar, sadece sarayın önde gelenleri ve kendileri için özel dokunmuş kumaşlar kullanmıştır. Sadece kumaş değil, tören kaftanlarının desenlerine de çok fazla önem vermişlerdir. 16’ncı yüzyılda Bursa’da Türk Dokumacılığı en üst zirveye çıkmış, bu yüzyılda ülkemizde halen faaliyet gösteren Bursa tezgahlarında, Çatma, Atlas, Kadife, Çuha, Kemha gibi kumaşlar üretiliyor ve bu kumaşların ünü Macaristan, Fransa, Lehistan ve İtalya’ya kadar yayılmıştır. Bir tek padişahlar için özel üretilen en kıymetli kumaşlardan olan Seraser, İstanbul’daki saraya bağlı atölyelerde üretilmiştir.

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