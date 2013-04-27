Tiesto İstanbul'u sallamaya geliyor!

Vodafone Istanbul Calling, üç aya yayılan İstanbul’un en uzun soluklu şehir festivali olmaya hazırlanıyor. Farklı müzik türlerindeki birçok dünya starının şehrin farklı bölgelerindeki mekanlarda sahne alacakları konserler, festivaller ve partilerle bu sene İstanbul’un ve Türkiye’nin kültür-sanat gündemine oturacak.

Hollandalı DJ, prodüktör, gelmiş geçmiş en önemli elektronik dans müziği temsilcilerinden Tiesto, bugüne kadar toplamda 5 stüdyo ve 2 derleme albüm olmak üzere 7 albüm yayınladı. House, progressive house ve elektro dans müziklerinde kendini kanıtlayan Tiesto ayrıca kendi tarzında yarattığı müziği ile uluslararası müzik arenasında bir marka haline gelmeyi başaran ender isimler arasında yerini alıyor.

Sayısız başarılara imza atan Tiesto özellikle Grammy adaylığı, kazandığı onlarca MTV Müzik Ödülü, 2004 Atina Olimpiyatları'nın açılış performansını sergilemesi – ilk defa bir DJ’in olimpiyatlarda performans sergilemesi ile tarihe geçti - ve Madame Tussauds müzesinde yer almaya hak kazanması ile akıllarda kalmayı başardı. Mixmag tarafından 2011’de gelmiş geçmiş en iyi DJ seçilen Tiesto, bugüne kadar Kanye West, Coldplay, Katy Perry, Nelly Furtado gibi dünya starlarıyla aynı projelerde yer aldı.

Sosyal medya dünyasında en çok tanınan ünlüler listesinde ilk sıralarda yer alan Tiesto, Facebook’ta 13 milyondan fazla fan, Twitter’da 1,5 milyon takipçi, YouTube’da 400 milyon üzeri tıklanma ile global bir fenomen haline gelmeyi başardı.

Son olarak Twitter’da canlı yayınla yaptığı konser serisi, YouTube ortaklığı ile yayınlanan “In The Booth” belgeseli ve Dünya AIDS Günü yararına "Dance, Save Lives" adında çıkardığı derleme albümü ile 2012 yılını kariyeri adına unutulmaz kıldı.

Tarih: 07 Haziran 2013

Saat: 17:00

Adres: Vişnezade Mahallesi, Dolmabahçe Cad. Dolmabahçe Sarayı karşısı Beşiktaş İnönü Stadyumu Beşiktaş / İstanbul



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