The Rolling Stones ile muhteşem bir akşam!

Beyoğlu Eskici Live'ın, her ay farklı bir müzik grubu ya da sanatçısı için düzenlediği ''Tematik Geceler''deki 3. konuğu efsanevi İngiliz rock müzik grubu The Rolling Stones!

Efsanevi grubun geçmişten günümüze bilinen video ve parçalarının yanı sıra, özenle seçilmiş alternatif videolarının, söyleşilerinin, demo kayıt örneklerinin grubun sevenlerine sunulacağı gece; 12 Mart Salı akşamı saat 21:00’de Beyoğlu Eskici Live’da gerçekleşecek.

“Tüm zamanların en büyük 100 sanatçısı” listesinde 4. sırada gösterilen ve “Angie”, “Wild Horses”, “Paint It Black”, “Mother's Little Helper” gibi unutulmaz şarkılarla rock müzik tarihine altın harflerle kazınan The Rolling Stones; dünya çapında 200 milyonun üzerinde albüm sattı.

Etkinliğin biletleri mekanın gişesinden temin edilebilir.

Adres: Beyoğlu Eskici Live, İstiklal Cad. Erol Dernek Sok. No:11