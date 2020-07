The Ritz Carlton'dan kadınlara çok özel

The Ritz-Carlton, İstanbul, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir program hazırladı. 4-11 Mart 2012 tarihleri arasında mimoza teması, özel indirimler, bakım fırsatları, küçük detaylarla süslü hediyeler ve daha birçok sürprizin yer aldığı program bayanları bekliyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yenilenmeye ve kendinize zaman ayırmaya ne dersiniz? 4-11 Mart arasını Kadınlar Haftası olarak ilan eden The Ritz-Carlton, bu özel günü hafta boyunca kutlayarak, sürprizleriyle misafirlerinin hayatına renk katıyor.

The Ritz-Carlton İstanbul’da, Kadınlar Haftası’nın teması: Mimoza. Misafirleri sabunlardan çiçek detaylarına, losyonlardan kolonyalara kadar her yerde mimozalar karşılıyor. Ayrıca hafta boyunca The Ritz-Carlton Spa’ya gelen kadın misafirler, en özel seçeneklerle buluşturuluyor. Kahveli, çikolatalı, ballı, kırmızı şaraplı yüz veya vücut bakımları ile narlı vücut bakımı, hafta boyunca, yenilenmek isteyenleri bekliyor.

Bu haftaya özel detaylar bunlarla da sınırlı kalmıyor. 4 ve 11 Mart günleri pazar brunchı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Çintemani Restaurant’ta gerçekleşecek öğlen ve akşam yemekleri de sadece kadınlar için %50 indirimli olarak sunuluyor.

Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için telefon: (0212) 334 44 44