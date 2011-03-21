The Ritz Carlton İstanbul’dan Paket!

The Ritz-Carlton, İstanbul ve Harvey Nichols, “İstanbul Shopping Fest”i desteklemek amacıyla, alışveriş tutkunları için özel bir paket yarattılar. Bu paket yıl sonuna kadar geçerli olacak.

18 Mart-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan “İstanbul Shopping Fest”i yerli ve yabancı platformda desteklemek amacıyla, The Ritz-Carlton, İstanbul ve Harvey Nichols özel bir işbirliği yaparak konaklamalı alışveriş paketi hazırladı.

The Ritz-Carlton, İstanbul’da konaklamak, Spa’daki masaj ve bakımlardan indirimli olarak faydalanmak, Harvey Nichols’ta ücretsiz makyaj yaptırmak, özel styling desteği almak ve daha birçok hizmetten yararlanmak için The Ritz-Carlton, İstanbul & Harvey Nichols Alışveriş Paketi’ni tercih edebilirsiniz.

Hafta sonları geçerli olacak alışveriş paketine, kısmi Boğaz manzaralı odada 2 kişilik konaklama, Çintemani Restaurant’ta 2 kişilik açık büfe kahvaltı, Fitness Center ve sauna kullanımı, Spa’da masaj, hamam, cilt bakımı ve vücut bakımlarında %20, logolu tekstil ve hediyelik ürünlerinde %15 indirim ve Lobby Lounge’da 1 seferlik geçerli olmak üzere 2 kişilik akşamüstü çay keyfi dahil.

Bu paketi satın alan misafirlere “Harvey Nichols Cab” ile otelden alınma, “personal shopping” bölümlerinde yiyecek-içecek ikramı, paketlerin otele gönderilmesi, özel styling desteği ve öncesinde randevu alınarak Harvey Nichols kozmetik departmanında ücretsiz makyaj hizmeti sunuluyor.

Detaylı bilgi için: 0212 334 44 05’i arayabilirsiniz.