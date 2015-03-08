The Phantom of the Opera (Operadaki Hayalet)

Artık İstanbul'un da bu efsane müzikale ev sahipliği yapabilecek kapasitede bir sahnesi var! 25 yılı aşan geçmişiyle Broadway'in en uzun soluklu ve en büyük prodüksiyona sahip müzikali Operadaki Hayalet, aynı zamanda dünya çapında 40 ülke, 110 şehirde, 65,000 performansla 80 milyonluk bir izleyici kitlesine sahip bir müzikal.

Paris Operası'nda hayalet olarak tanınan yüzü ileri derecede deforme olmuş bir müzik dahisinin, yetenekli ve güzel Soprano Christine'e olan saplantılı aşkını konu alan Operadaki Hayalet, kıskançlık, çılgınlık ve ihtirasın kesiştiği büyülü bir hikaye…

Gerek 'The Music of the Night' gibi ölümsüz eserleri, gerekse hafızalardan uzun süre çıkmayacak sahneleriyle Zorlu'da sezonun en çarpıcı etkinliği olarak dikkat çeken Operadaki Hayalet, izleyicilere ömür boyu unutamayacakları anlar yaşatacak.

Etkinlik 8-26 Nisan arası Zorlu Center PSM Ana Tiyatro’da!

Oyun programı aşağıdaki gibidir:

Adres: Zorlu Center, 34340, Beşiktaş / İstanbul

Telefon: +90 850 222 67 76