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''The Master'' vizyonda!

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''The Master'' vizyonda!
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2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'sında tutunamayanların hikayesi.

Paul Thomas Anderson’ın yönettiği ve Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams ile Price Carson’un oynadığı The Master, Tiglon Film dağıtımıyla Calinos Films tarafından bugün vizyona giriyor.

Hikayede, savaştan sonra ülkesine dönen ama geleceği konusunda kararsız kalan eski donanma subayı Freddie’nin, The Cause tarikatı ve karizmatik lideri Lancaster Dodd’la tanışmasıyla değişen yaşamı anlatılıyor. The Master, 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'sının tutunamayanlarını çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

THE MASTER FİLM FRAGMANI
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