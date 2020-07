‘The Hunger’ Galleria'da!

Hazırlığından sunumuna kadar farklı lezzetler sunan The Hunger, büyük bir heyecanla 1. yaşını doldurmaya hazırlanıyor. Ataköy Galleria’da, konuklarını ağırlamak ve lezzete doyurmak için kapılarını açan The Hunger, menüsüne mükemmel tatlar katıyor.

Muhteşem tarifleri ile müşterilerinin beğenisini toplayan ve damaklarda alışkanlık yaratan lezzetlere imza atan The Hunger sürekli yenilenen menüsü ile de müdavimleri arasında merak uyandırıyor. Menüde bağımlılık yaratacak Ördek Burger ve Somon Burger gibi sürpriz tatlar mevcut. Konuklarına daimi olarak farklı lezzetler sunmayı hedefleyen The Hunger’ın yeni favorilerinden biri de özel Hunger mangalında dil balığı şiş servis ediliyor.

The Hunger, Ataköy Gallerida’da yeni açılan şubesinde, hem konuklarını lezzete doyururken hem depub hizmeti veriyor. Yenilen doyurucu ve lezzetli yemeklerin yanında herkes kendi damak zevkine hitap eden alkollü içecekleri de bulabiliyor. Muhteşem barı ve geniş içki menüsü ile göz dolduran The Hunger Galleria sadece lezzet avcılarının değil akşam içkisini yudumlamak isteyenlerinde uğrak yeri olacağa benziyor.

The Hunger'da, yılbaşına özel hazırlıklar yapılıyor

Yeni yıl ruhu, telaşı ve heyecanı bizler gibi The Hunger’ı da sarmış durumda. Yılbaşı için sürpriz hazırlıklar yapan The Hunger, konuklarına bu özel gün için özel lezzetler sunmaya hazırlanıyor.

Yılbaşı The Hunger’da oldukça renkli ve lezzetli geçeceğe benziyor. Dinamik ve genç bir mekan olan The Hunger, haftanın her günü 10.00, 00.00 arası, hayattan ve yemekten keyif almayı seven herkese tüm güler yüzüyle kapılarını açıyor. Ayrıca The Hunger, paket servis hizmeti de sunuyor.

Adres bilgileri:

The Hunger Galleria, Galleria AVM Ataköy 1. Kısım, Rauf Orbay Caddesi No: 6/10/B Bakırköy

0212 288 32 27 – 28 0212 560 10 17