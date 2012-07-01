“The Great Masters” sergisi sizleri bekliyor

Leonardo, Michelangelo ve Raphael’in bilim ve sanat adına yaptıkları işleri gözler önüne seren "The Great Masters" sergisi, Tophane-i Amire Büyük Salon’da Temmuz sonuna kadar sanatseverleri bekliyor.

Haziran ayı başında kapılarını açan “The Great Masters” sergisi, sanatseverler tarafından büyük bir ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Yaz tatiline giren çocukların da düşünüldüğü etkinlikler kapsamında organize edilen “Çocuk Sanat Etkinlikleri” büyük ilgi görüyor.

31 Temmuz ‘a dek Tophane-i Amire Büyük Salon’da gerçekleşecek sergide “The Great Masters Sergisi Çocuk Sanat Etkinlikleri” programı ile katılımcıların içindeki Leonardo, Michelangelo ve Raphael’i ortaya çıkaracak çalışmalar geçekleştiriliyor. Toplam 2 saat süren etkinlik boyunca çocuklar hayallerindeki icatları yapma fırsatı yakalıyorlar.

Raphael’in Atina Okulu adlı eseri detaylı bir şekilde incelendikten sonra gerçekleşen farklı ve zevkli aktivite sonunda yapılanları çocuklar evlerine götürebiliyor. Michelangelo’nun sergideki eserleri de hep birlikte keşfedildikten sonra herkes kendi heykeli üzerinde çalışmaya başlayarak mermer yontmanın ne kadar zor olduğunu deneyimliyor. Büyük usta ve mucit Leonardo’nun eserlerini incelerken tetiklenen hayal gücü ile çocuklar kendi icatlarını yapmaları konusunda cesaretleniyor.

Bu keyifli etkinlik hakkında bilgi ve biletler www.mybilet.com adresinde…

Yer: Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi

Adres: Meclis-i Mebusan C. Salıpazarı Yokuşu 5 / Fındıklı



Telefon: (0212)-251-39-40