The Black Eyed Peas grubundan Taboo geliyor

Şarkıları ile müzik listelerinde zirveye oturan ve dünya çapında hitlere imza atan enerjik grup The Black Eyed Peas’in ünlü üyesi Taboo, Türkiye’ye geliyor. Taboo 27 Nisan, Cuma gecesi 360istanbul’da DJ ve vokal performansıyla hayranlarıyla buluşacak.

Son 10 yılın dünyada en çok satan, Amerika Billboard Hot 100 listesinin ilk iki sırasını aynı anda parselleyen, The E.N.D ile “Yılın En İyi Pop Albümü”, I Gotta Feeling ile “En İyi Pop Grup Performansı”, Boom Boom Paw ile “En İyi Kısa Müzik Videosu” gibi altı ayrı Grammy Ödülü bulunan Amerikalı Hip-Hop grubu The Black Eyed Peas’in başarılı üyesi Taboo, enerjisi ile hayranları tarafından beğeni topluyor.

I Gotta Feeling, Boom Boom Paw, My Humps, Pump It gibi müzikseverleri peşinden sürükleyen hitlere imza atan Black Eyed Peas, dünya müzik listelerinde haftalarca birinci sırada kalmayı başardı. Grubun vokali olan ve solo çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Taboo, Türkiye’ye ise Tuborg Gold ana sponsorluğunda 27 Nisan Cuma gecesi 360istanbul’da sahne almak için geliyor.

Yüksek enerjisi ve sahnede esin kaynağı olan kung-fu dansıyla müziğin coşkusunu iliklerinize kadar hissettirecek Taboo, DJ ve vokal performansını 360istanbul’da sergileyecek.

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