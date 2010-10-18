Jennifer Lopez’in baş rolünü oynadığı The Back-Up Plan, daha çok kadın hedef kitleli bir romantik komedi. Evlilik, aşk, anne baba olma konularını işleyen bir filmde, kendinizden muhakkak bir şeyler bulacaksınız.

Filmin Konusu

Yıllarca çeşitli erkeklerle flört eden Zoe (Jennifer Lopez) doğru kişiyi beklemenin çok uzun sürdüğüne karar verir. Anne olmaya kararlı Zoe,doktordan randevu alır ve tek başına gitmeye karar verir. Zoe aynı gün, hayallerinin adamı Stan (Alex O’Loughlin)'le tanışır ve aralarında bir ilişki başlar.

Filizlenen bir ilişkiyi korumaya ve hamileliğin ilk belirtilerini saklamaya çalışan Zoe, kendini bir yanlışlıklar komedisinin içinde bulur ve Stan'e kafa karıştırıcı sinyaller verir. Zoe, Stan gerçeğe henüz hazır olmadan her şeyi açıklayacak mıdır? Ya da Stan gerçeği öğrenince ne değişecektir?