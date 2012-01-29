''The Artist'' vizyonda!

6 dalda aldığı Altın Küre adaylığı ile 2012 Oscarlarının en favori filmi haline gelen "The Artist / Artist" filmi 27 Ocak’ta gösterime girdi. Yönetmenliğini Michael Hazanavicius’un üstlendiği The Artist, Hollywood’un yaşadığı en büyük dönüşümlerden biri zamanında geçen dokunaklı ancak bir o kadar da eğlenceli bir aşk hikâyesini anlatıyor.

Filmin konusu

Sinema büyüsünün bütün dünyayı kasıp kavurduğu 20’li yılların sonunda George Valentin Hollywood’daki en büyük starlardan biridir. Oynadığı her film büyük başarı kazanan Valentin’in güzel bir eşi, görkemli bir evi ve kendine hayran milyonlarca seveni vardır. Ancak Valentin’in hayatı sinemaya sesin gelmesi ile birlikte alt üst olur.

Sesli filmlerle birlikte kariyeri düşüşe geçen Valentin’in aksine Peppy Miller adlı güzel ve genç bir kadının oyuncu olarak yıldızı yeni parlamaya başlamıştır. Valentin ve Peppy’nin arasında alevlenen aşk, kariyerlerinin arasına giren derin uçurumla gölgelenir.