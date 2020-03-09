Tetik parmak hastalığı nedir, neden olur?

Tetik parmak el parmağında takılma ile seyreden ağrılı bir hastalıktır. Yetişkinlerde ve bebeklerde olmak üzere iki tipi vardır. Doç. Dr. Serhat Mutlu ve Op. Dr. Harun Mutlu, konu hakkında bilgiler verdi.

Yetişkinlerde tetik parmak hastalığı

Tetik parmak hastalığı genellikle 45 yaş üzerinde görülür. Kollajen doku hastalığı (şeker hastalığı gibi) ile birlikte olduğunda sıklıkla orta ve yüzük parmakta sık olarak ortaya çıkar. Genellikle sabah hastalar parmağı kapalı bir şekilde uyanır ve parmağını açmakta zorlanır. Parmak kapatıldığında takılır ve kapalı kalır, açılmaya çalışıldığında ani olarak ve ağrılı bir şekilde düzleşir. Bu hareket tetik hareketine benzetildiği için bu hastalığa ‘tetik parmak’ ismi verilir. Parmağın kapatılmasını sağlayan ‘fleksör tendon’ dediğimiz kirişlerin üzerinde yatay bantlar vardır, tendonda kısmi kalınlaşma meydana gelir. Tendonun ‘pulley’ denilen yatay bantların altında sıkışması sonrasında tetik parmak hastalığı denilen durum meydana gelir. Tetik parmak hastalığı tüm parmaklarda ortaya çıkabilir.

Bebeklerde tetik parmak hastalığı

Bebeklerde başparmağın takılı kalması ile görülen bir hastalıktır. Bebeklerde tetik parmak hastalığı doğumsal bir deformite değildir, çoğunlukla ilk iki yaş içinde meydana gelir. %25 hastada iki taraflı görülebilir. Eğer parmak uzun süreli takılı kalırsa eklemde deformiteye yol açar, bu nedenle atelleme tedavisi çok başarılı değildir. Erken dönemde cerrahi olarak gevşetme ameliyatı ile kalıcı tedavi yapılır.

Tetik parmak hastalığının tedavisi nasıl yapılır?

Tetik parmak hastalığının başlangıç tedavisi, istirahat ateli ve ilaç ile yapılır, farklı yöntemler denenir. Tüm konservatif tedavi yöntemleri ile geçmeyen takılmalarda cerrahi olarak tendon üzerindeki ‘pulley’ denilen bandın gevşetilmesi ile kalıcı olarak tedavi edilir. Bu işlem kapalı veya açık cerrahi olarak yapılabilir. İşlem sırasında parmağın duyusunu sağlayan sinirleri korumak gerekir.