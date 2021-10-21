Tetanoz nasıl bulaşır? tetanoz nasıl anlaşılır, her pas tetanoz yapar mı?

Tetanoz, Clostridium tetani adlı bir bakterinin neden olduğu bir enfeksiyondur.

Tetanoz Nasıl Bulaşır?

Tetanoz, Clostridia Anaerobik bakterilerdir, yani oksijen yokluğunda en iyi şekilde gelişirler. Genellikle toprakta bulunurlar, ancak memelilerin alt bağırsaklarında da bulunabilirler. Yıllar sonra enfeksiyona neden olabilecek sporlar üretebilirler. Sporlar vücuda girdiklerinde bakterilere dönüşürler. Sporlar, genellikle kontamine nesnelerden kaynaklanan yaralanmalar yoluyla, kırık deri yoluyla vücuda girebilir. Tetanoz bakterilerinin ciltteki belirli kırıkları enfekte etme olasılığı daha yüksektir. Bunlar;

Kir, kaka (dışkı) veya tükürük (tükürük) ile kontamine olmuş yaralar,

Deriyi delen bir nesnenin neden olduğu yaralar (delinme yaraları), çivi veya iğne gibi,

Yanıklar,

Ezilme yaralanmaları,

Ölü doku ile yaralanmalardır.

Tetanoz bakterileri ayrıca aşağıdakilerin neden olduğu derideki kırılmalar yoluyla da vücuda bulaşabilir;

Yüzeysel yaraları temizleyin (sadece cildin en üst tabakası kazındığında),

Cerrahi işlemler,

Böcek ısırığı,

Diş enfeksiyonları,

Bileşik kırıklar (maruz kaldığı kemikte bir kırılma),

Kronik yaralar ve enfeksiyonlar,

Damardan (IV) ilaç kullanımı,

Kas içi enjeksiyonlar (kas içine verilen atışlar)dır.

Yeni doğanlarda enfeksiyonlar genellikle doğum sırasında veya sonrasında temiz olmayan doğum uygulamalarından kaynaklanır. Bakteriler büyüyüp çoğaldıkça bir sinir toksini üretirler. Botulizmde olduğu gibi, zararı veren organizmaların kendisi değil, toksindir.

Tetanoz Nasıl Anlaşılır?

Tetanozun anlaşılması belirtilerine bağlıdır. Belirtiler, yaranın enfekte olmasından 2 gün ila 6 hafta sonra herhangi bir yerde ortaya çıkabilir. ancak tipik kuluçka süresi (enfeksiyon ile semptomlar arasındaki süre) 5 ila 10 gündür. Hafif veya şiddetli olabilir. Bunlar;

Titreme,

Yutma zorluğu,

Baş ağrısı,

Sinirlilik,

Çene ve boyun sertliği,

Düşük ateş,

Huzursuzluk,

Boğaz ağrısı,

Sertleşmiş kollar ve bacaklardır.

Belirtiler kısa sürede klasik tetanoza ilerler. Tetanoz bazen "kilitli çene" olarak adlandırılır ve çeneyi açmakta zorlanma, sırt, boyun veya karındaki kas spazmları diğer belirtileridir. Tetanozlu insanlar genellikle gergin bir gülümseme ve kemerli kaşlarla sabit bir ifade geliştirirler. Ağrılı tüm vücut spazmlarına girerler. Bu spazmlar sırasında çok terleyebilirler.

Göğüs veya boğazdaki spazmlar nedeniyle konuşamayabilirler. Bunlar nefes almayı da zorlaştırabilir. Mesane ve bağırsaklardaki sertlik, idrarın tutulmasına ve kabızlığa neden olabilir. Mavi dudaklar veya tırnak yatakları, kanda çok az oksijen veya çok fazla karbondioksit olduğu anlamına gelen depresif solunumun bir işaretidir.

Tetanozlu insanlar genellikle zihinsel olarak uyanıktır. Nabız hızlı olabilir, ancak ateş nadiren çok yüksektir. Bazen yüz etkilenmez ve spazmlar yaranın yakınındaki kaslarla sınırlıdır. Bu durumda, tam iyileşme şansı daha yüksektir. Tetanozun komplikasyonları arasında zatürre, kırık kemikler, cilt yaraları, kas yırtılmaları, düşük tansiyon ve ölüm (en yaygın olarak solunum yetmezliğinden) sayılabilir.

Her Pas Tetanoz Yapar mı?

Tetanozu pasla ilişkilendirmemizin nedeni, genellikle gübre veya ölü yapraklar gibi organik maddeler açısından zengin topraklarda bulunmasıdır. Yeterince uzun süre doğada kalan eski evler, arabalar veya diğer atılan eşyalar (metal iseler) paslanır ve Clostridium tetani gibi bakterileri toplar. Ancak pas ve tetanoza neden olan bakteriler arasındaki ilişki, tamamen bağıntılıdır.

İnsanlar Clostridium tetani'ye hayvan kafeslerini temizlerken, enfekte hayvanlar tarafından ısırıldığında veya kontamine eroine maruz kaldığında olduğu gibi paslı olmayan çeşitli şekillerde maruz kalabilir. Bu nedenle, cildiniz kendi mutfak bıçağınızdan paslı budaklı bir vidaya kadar herhangi bir şey tarafından delindiyse dikkatli olmakta yarar vardır. Tetanoz aşısı oldukça önemlidir.