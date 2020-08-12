Tertemiz ve pırıl pırıl bir ocak için öneriler...

Evde gün içinde en fazla kullanılan eşyalardan biri de ocaklar. Yemek hazırlarken büyük yardımız olan ocakların temizliği de önemli. Peki ocak temizliği nasıl yapılır? İşte öneriler...

Ocaklar hassas ürün oldukları için temizliğinde özel deterjanları tercih etmek faydalı olacaktır. Ocağınızı bu deterjanlarla güzel silin ve ardından nemli bir bezle de temizleyin.

Çelik ocakları temizlemek için ise tercihinizi doğal ürünlerden yana kullanabilirsiniz. Bunun için limon ve sirke uygn seçim olabilir. Bu malzemelerle yağ ve yemek kalıntılarını kolayca çıkarabilirsiniz.

İndüksiyonlu bir ocağa sahipseniz dikkat etmenizde fayda var. Bu ocakların yüzeyi cam olduğu için temizlerken uygun malzemeler tercih edin. Sert yapıdaki malzemeler ocağınıza zarar verebilir. Temizlerken de nemli bir bezle silip kuruması için bekleyin.

Emaya ocaklar için ise fazla baskı uygulamamaya dikkat edin. Sirke ve limon ile de bu tür ocakları kolayca temizleyebilirsiniz.