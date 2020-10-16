Terapötik egzersiz nedir? Faydaları nelerdir?

Birçok farklı yaralanma ve durumun tedavisinde yeri olan fizik tedavide, modern tıbbın ilerlemesine paralel olarak uygulamaların sayısı her geçen gün artsa da egzersizler hala önemli bir yer tutuyor. Bu fiziksel aktiviteler kişilerin ihtiyaçlarına göre çeşitlilik gösteriyor. Bunlardan biri de birçok faydası bulunan ‘terapötik egzersiz’.

Hareket yaşadığımız birçok sağlık sorunu için en iyi ilaç

Terapötik egzersizler planlanmadan kişinin öncelikli ihtiyaçlarının ve fiziksel kapasitesinin doğru olarak belirlenebilmesi için detaylı bir tıbbi özgeçmiş yanında iyi bir fiziksel değerlendirme de yapılmalıdır. Standardize egzersiz planlanmaları son derece yanlış olduğunu, terapötik egzersizlerin mutlaka ve mutlaka kişiye özel planlanması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Levent Tekin, “Her bireyin ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilmiş bir program hazırlanmalıdır. Bu süreçte özellikle hasta, fizyoterapist ve hekimin sürekli iletişim halinde olması önemlidir. Tedavinin gidişatı izlenir, gerekli değerlendirmeler yapılır ve duruma göre tedavi programında hastaya özel değişiklikler yapılabilir. Hedef her zaman için öncelikli olarak “hastaya zarar vermemektir”. Hızlı bir ilerlemeden ziyade gerekirse daha yavaş ancak daha sağlıklı bir ilerleme hedeflenmelidir. Yıllar içinde sayısız kez gördük ki “hareket, yaşadığımız birçok sağlık sorunu için en büyük ilaçtır”. Üstelik de hiçbir yan etkisi olmayan tecrübeli hekim ve fizyoterapistler gözetiminde her yaşta güvenle uygulanabilen bir ilaçtır. Ağrısız ve daha sağlıklı bir yaşam için bu son derece etkili ve güvenli ilaçtan (terapötik egzersizlerden) hiçbir hastanın mahrum kalmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.