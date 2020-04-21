Teoman - İstanbul'da Sonbahar akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Teoman'ın sevilen şarkısı İstanbul'da Sonbahar'ın nota, ritim ve akorları karşınızda.
Am Dm
Mevsim rüzgarları, ne zaman eserse
Am G Am
O zaman hatırlarım, çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım
Am Dm
Öper beni annem, yanaklarımdan
Am G Am Em C
Güzel bir rüyada, sanki sevdiklerim, hayattalarken hala
Dm Am Dm Am
Akşama doğru, azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar
Dm Am F Am
Ah burda olsan, çok güzel hala, İstanbul'da, sonbahar
Am Dm Am Dm Am
Am Dm
Her zaman kolay değil sevmeden sevişmek
Am G Am
Tanımak bir vücudu yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek
Am Dm
İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış
Am G Am Em C
Biraz kilo almış, ağlamış yine, rimelleri akıyor
x3
Dm Am Dm Am
Akşama doğru, azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar
Dm Am F Am C
Ah burda olsan, çok güzel hala, İstanbul'da, sonbahar
Am Dm Am Dm Am
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