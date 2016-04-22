TEOG öncesi kaygıyı yönetmek için 5 adım

TEOG’ta 2. basamak sınavı yaklaşırken, öğrencilerin kaygı seviyeleri giderek yükselmekte! Sınava hazırlık için yıl boyunca okulda, evde ve etüt merkezlerinde emek vererek çok çalışan tüm öğrencilerin ilk TEOG Sınavı’ndan beklentileri, elbette ki sınavdan iyi bir puan elde etmekti. Ancak ne yazık ki kimi öğrenciler istediği başarıyı yakalayamadı. Arzuladıkları başarıyı elde edenler kaygılarını doğru yöneten öğrencilerdir.

Peki, nedir bu sınav kaygısı? Kaygıyı tanımak ve nasıl mücadele edeceğimizi bilmek, hem sınavlarda hem de yaşamın genelinde faydalı olacaktır.

KAYGIYLA BAŞ EDEBİLMEK İÇİN YOL HARİTASI

Öğrenciler, yıl boyunca çalışarak, emek vererek, TEOG’da yolu yarıladı. Şimdi, işin ikinci yarısında, çalışmanın yanı sıra başarının planını da yapmak gerekir. Bu planı yapmak aslında, kaygı ile baş etmenin yol haritasını yapmakla aynı şeydir. Bu yol haritası, öğrencinin beş adımda başarıya ulaşmasına yardım edecektir. İşte başarılı bir sonuca giden yol haritasının 5 önemli adımı:

1-KENDİNE GÜVEN, SAYGI DUY.

Her sınavdan önce, TEOG’da çıkanlara benzer sorular çözerek, sınava iyi bir hazırlık gerçekleştir. Sınavdan önce çözdüğümüz sorular, hem bilgi açıklarını kapatmamız için yardımcı olur hem de benzer soruları çözecek özgüveni kazanmamızı sağlar. Sen de her koşulda istediğin sonuca ulaşabilecek güç ve kapasiten olduğuna inan.

2-ARZULANAN SONUCA ODAKLAN, HEDEF BELİRLE VE BUNUN İÇİN ÇALIŞ.

Arzulanan pozitif sonucu zihninde canlandır. Zihinde canlanan görüntüde nerede, hangi konumda olduğunu düşün, yani hedefini belirle. Sınavda soruları en iyi şekilde çözdüğünü, istediğin puanı aldığını gözünde canlandır. Ardından bu belirlediğin hedefe odaklan ve yapman gerekenleri yap.

3- POZİTİF CÜMLELER KUR VE KENDİNİ MOTİVE ET.

Sınav sürecinden bahsederken, “Başarı günü yaklaşıyor” gibi pozitif anlamlarla yüklü cümleler kullan. Sınav fikri ile barış. Zihninde sınava verdiğin, zorlayıcı, kaygı uyandıran anlamı değiştirip yerine sonuç alma zamanı, mutluluğun, neşenin günü olarak yepyeni bir yaklaşım geliştir.

4- HEMEN ŞİMDİ, ŞU ANDA

Sınav, hayatımızda değiştiremeyeceğimiz bir gerçektir. Bu gerçeğe yönelik eksik kalan konu ve konuları ertelemeden, “Hemen şimdi, şu anda” prensibiyle harekete geçerek tamamlamak gerekir. Bu nedenle endişeli hissettiğin için, yapman gereken hazırlıkları erteleme. Sınav öncesi, huzurlu bir duyguyla yapacağın her çalışma, seni hedefine bir adım daha yaklaştırır.

5- BAHANELERİ YOK ET.

Hedefi olan bir insanın hayatında bahanelere yer yoktur. Bahanelerle ertelenen çalışmalar kaygı seviyesini arttırır ve odağı daraltır. Gerçekçi olup güncel durumu dürüstçe değerlendirerek harekete geçmek ise kaygı seviyesini azaltır ve başarıya bir adım daha yakınlaştırır.

NEFES EGZERSİZLERİ İLE KAYGIYI HIZLA GİDER

Sınav öncesinde ve sınav sırasında nefes egzersizlerinden de yararlan. Son derece basit ve etkili bir yöntem olan nefes egzersizleri, sadece 3-4 dakikada uygulanır.

Nefes egzersizi çalışması üç temel adımdan oluşur.

Birinci adımda, rahat bir oturma pozisyonunda olman gerekir. Eğer sınav esnasında isen kısa bir süre için sırtını oturduğun sandalyeye yasla ve rahat bir oturma pozisyonu elde et. İkinci adımda, kafandaki negatif düşünceleri bir kenara atarak odak noktanı, mesela arzuladığın okul veya konumu düşün. En son adımda ise kendinizi rahat hissettiğin anda burnundan derin nefes almaya başla, nefesini tutarak içinden 4’e kadar say ve yavaşça ağzından ver. Bunu en az 10 kez ya da kendini rahatlamış hissedinceye kadar yap.

Sınav sırasında ortalık sessiz olacağından nefeslerini sakince vermen, hem seni rahatlatır hem de sınavdaki diğer kişileri rahatsız etmeden gevşemeni sağlar. Artık kendini çok daha iyi hissettiğine göre, başarılı olacağından emin bir şekilde sınav sorularına dönebilirsin.

TEOG YAKLAŞIYOR!