 TEOG öncesi bunlara dikkat 

Gençlerin hedefledikleri lisenin kapılarını açan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı’na bu yıl 1 milyon 200 bin civarında sekizinci sınıf öğrencisi girecek.

ANNE BABALARA SINAV ÖNCESİ İÇİN ÖNERİLER

Güçlü değil dayanıklı olmayı öğretin: Anne babalar olarak çocuklarımıza, ‘düşmemeyi’ değil, ‘düşünce nasıl kalkacaklarını’ öğretmemiz gerekiyor. Hayat belirsizliklerle doludur; insanın hep başarılı olması mümkün değil! Güçlü olmakla dayanıklı olmak aynı şeyler değildir. Dayanıklı olmak; inancını ve motivasyonunu yitirmeden devam etme gücünü kendinde bulma yeteneğidir. Önemli olanın, çocuklarımızın ‘dayanıklı olma kapasitesini geliştirmek’ olduğunu unutmayın.

Anne babalar olarak çocuklarımıza, ‘düşmemeyi’ değil, ‘düşünce nasıl kalkacaklarını’ öğretmemiz gerekiyor. Hayat belirsizliklerle doludur; insanın hep başarılı olması mümkün değil! Güçlü olmakla dayanıklı olmak aynı şeyler değildir. Dayanıklı olmak; inancını ve motivasyonunu yitirmeden devam etme gücünü kendinde bulma yeteneğidir. Önemli olanın, çocuklarımızın ‘dayanıklı olma kapasitesini geliştirmek’ olduğunu unutmayın. Sınav için değişmesini beklemeyin: Çocuğunuzun şimdiye kadar oluşturduğundan farklı bir kimliğe bürünmesini istemek gerçekçi değildir. Çocuğunuz siz ‘çok çalış’ dediğiniz için var olan alışkanlıklarını değiştirmeyecektir. Sizin elinizden gelen; sadece çocuğunuzun yetenek ve kapasitesini daha verimli kullanması için gerekli olanakları sağlayabilmenizdir.

Çocuğunuzun şimdiye kadar oluşturduğundan farklı bir kimliğe bürünmesini istemek gerçekçi değildir. Çocuğunuz siz ‘çok çalış’ dediğiniz için var olan alışkanlıklarını değiştirmeyecektir. Sizin elinizden gelen; sadece çocuğunuzun yetenek ve kapasitesini daha verimli kullanması için gerekli olanakları sağlayabilmenizdir. ‘Çalışır gibi yapmasına’ neden olmayın: Çocuğunuza ders çalışma konusunda yapacağınız baskı, çocuğunuzun verimli çalışmasını sağlamaz. Şunu bilmelisiniz ki; kendisi istemeden sadece anne baba baskısıyla çalışan öğrenci, aslında çalışırmış görünür ama verimli çalışamaz.

Çocuğunuza ders çalışma konusunda yapacağınız baskı, çocuğunuzun verimli çalışmasını sağlamaz. Şunu bilmelisiniz ki; kendisi istemeden sadece anne baba baskısıyla çalışan öğrenci, aslında çalışırmış görünür ama verimli çalışamaz. Sistemi önünde eleştirmeyin: Sınavın yapılacağı gerçeğini değiştiremezsiniz. Çocuğunuzun yanında TEOG sınavlarıyla ilgili eleştirel yorumların hiçbir faydası olmaz. Bunu duyan çocuğunuz, sınava karşı olumsuz bir tutum geliştirmeye başlar ve bir direnç oluşturur. Bu direnç, sınava hazırlanma isteğini ve ders çalışma kalitesini olumsuz yönde etkiler.

Sınavın yapılacağı gerçeğini değiştiremezsiniz. Çocuğunuzun yanında TEOG sınavlarıyla ilgili eleştirel yorumların hiçbir faydası olmaz. Bunu duyan çocuğunuz, sınava karşı olumsuz bir tutum geliştirmeye başlar ve bir direnç oluşturur. Bu direnç, sınava hazırlanma isteğini ve ders çalışma kalitesini olumsuz yönde etkiler. Kaygısını artıracak konuşma yapmayın: Okulların kontenjanlarını değiştiremezsiniz. Bu konuda çocuğunuzun bulunduğu ortamlarda konuşmak, onun kaygısını arttıracak, çalışma şevkini kıracaktır.

Okulların kontenjanlarını değiştiremezsiniz. Bu konuda çocuğunuzun bulunduğu ortamlarda konuşmak, onun kaygısını arttıracak, çalışma şevkini kıracaktır. ‘Başarın değil çaban önemli’ deyin: Özellikle ergenlik döneminde olan gençlerin, kendileriyle ilgili olumlu bir benlik imajı geliştirmeleri son derece kıymetlidir. Bu amaçla, her şeyden önce çocuğunuzun sizin için biricik olduğunu, bu sınavda önemli olanın başarısından çok, ‘elinden gelenin en iyisini yapması olduğu’nu ona hissettirin. Çocuğunuza başarılı olsa da olmasa da, ona olan sevginizden hiçbir şeyin eksilmeyeceğini, onu önemsemekten asla vazgeçmeyeceğinizi belirtin.

Özellikle ergenlik döneminde olan gençlerin, kendileriyle ilgili olumlu bir benlik imajı geliştirmeleri son derece kıymetlidir. Bu amaçla, her şeyden önce çocuğunuzun sizin için biricik olduğunu, bu sınavda önemli olanın başarısından çok, ‘elinden gelenin en iyisini yapması olduğu’nu ona hissettirin. Çocuğunuza başarılı olsa da olmasa da, ona olan sevginizden hiçbir şeyin eksilmeyeceğini, onu önemsemekten asla vazgeçmeyeceğinizi belirtin. Bunaldığında keyifli etkinlikler yapın: Çocuğunuz kendisini yorgun, gergin ya da umutsuz hissettiğinde onu dinleyerek anlamaya çalışın. Konuşmak istemediği zamanlarda ona saygı gösterin. Motivasyonunun düştüğünü, bunaldığını hissettiğinizde; çocuğunuzu rahatlatacak, enerjisini tazeleyebileceği etkinlikler planlayın.

Çocuğunuz kendisini yorgun, gergin ya da umutsuz hissettiğinde onu dinleyerek anlamaya çalışın. Konuşmak istemediği zamanlarda ona saygı gösterin. Motivasyonunun düştüğünü, bunaldığını hissettiğinizde; çocuğunuzu rahatlatacak, enerjisini tazeleyebileceği etkinlikler planlayın. Kılavuzu mutlaka okuyun: Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavlar Kılavuzunu sınavdan önce mutlaka okuyun.

SINAVDAN BİRKAÇ GÜN ÖNCE BUNLARI YAPIN





Dersi bırakın oksijen aldırın: Çocuğunuzun okul sonrasında ders çalışması yerine, dinlenebileceği ve rahatlayabileceği bol oksijenli mekanlarda, sevdiği kişilerle birlikte, sevdiği aktiviteleri yapmasını sağlayın.

Çocuğunuzun okul sonrasında ders çalışması yerine, dinlenebileceği ve rahatlayabileceği bol oksijenli mekanlarda, sevdiği kişilerle birlikte, sevdiği aktiviteleri yapmasını sağlayın. Bol proteinli az yağlı yedirin: Beslenme düzenine dikkat edin. Protein odaklı, taze sebze ve meyvelerin ağırlıklı olduğu öğünler hazırlamaya çalışın. Ağır, yağlı yiyeceklerden kaçının.

Beslenme düzenine dikkat edin. Protein odaklı, taze sebze ve meyvelerin ağırlıklı olduğu öğünler hazırlamaya çalışın. Ağır, yağlı yiyeceklerden kaçının. Yumuşak müzikle ılık duşla rahatlatın: Sınavdan önceki geceler, çok geç saatte uyumaması ve az uykuyla sınav gününe başlamaması için çocuğunuzun uyku düzenine dikkat edin. Heyecan veya gerginliğinden dolayı uykuya dalmakta güçlük çekmeleri durumunda, dinlendirici bir müzik ve rahatlatıcı bir duş iyi gelebilir.

SINAV GÜNLERİ İÇİN TAVSİYELER

Enerji veren kahvaltı hazırlayın: Çocuğunuzun her zaman yediği tarzda besleyici, enerji veren bir kahvaltı yapmasını sağlayın.

Çocuğunuzun her zaman yediği tarzda besleyici, enerji veren bir kahvaltı yapmasını sağlayın. Rahatlatıcı konuşma yapın: Onu rahatlatacak konuşmalar yapın, konuşmak istemezse üstüne gitmeyin.

Onu rahatlatacak konuşmalar yapın, konuşmak istemezse üstüne gitmeyin. Trafiği iyi hesaplayın: Evden kendi aracınızla gelecekseniz, trafiği göz önünde bulunduracak şekilde çıkın.

ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ UYARILAR