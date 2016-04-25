TEOG öncesi bu önerilere dikkat!

TEOG veya diğer seçme sınavları hayatın bir gerçeği. Hem ailelere hem de öğrencilere "Rahat olun, kafaya takmayın" denecek bir durum yok ortada, özellikle Türkiye'de. Sınava sayılı günler kala sadece çocukların değil ailelerin de gerginlik yaşaması doğal. Ama unutulmamalıdır ki süreci daha soğukkanlı yürütenler her bakımdan şanslılar. Hem başarıyı yakalamanın hem de ruh sağlığının korunmasının altın anahtarı sanırım bu. Her zaman belirttiğimiz şey zihinsel kapasiteye paralel hedeflerin konması. Aksi durum, yıkıcı olabilir.

Sınav elbette önemli ama hayat daha da önemli. Sınav bir kişilik testi değil. Dolayısıyla başarı ve başarısızlık bir zafer veya yenilgi sayılmamalı. Huzurun belirleyicileri, temel olarak, kişilik, kimlik, sosyal bağlardır. Sınavın ölçemeyeceği değerlerimiz vardır. Örneğin iyi karikatür çizen veya iyi bağlama çalan bir çocuk sınavdan kötü bir skor alabilir. Amaç iyi yapabildiğimiz şeyleri keşfetmek ve oraya ruhsal yatırım yapmaktır. Sınav da bunlardan sadece biridir. Yani her şeyi ikame eden olağan üstü imkânlara kapı aralayan bir olgu değil sınav. Motto şu olmalı: sınav önemli ama hayat daha da önemli.

TÜKETTİĞİNİZ BESİNLER; “TEOG” SINAVINDAKİ BAŞARINIZI NASIL ETKİLER?

Yalnızca sınav günlerinde değil öncesinde de dengeli ve sağlıklı beslenme, öğrencilerin motivasyonlarında ve başarısında önemli rol oy diyen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Yöneticisi Diyetisyen Derya Dinçer Akın, sınav öncesi bedensel başarı için beslenmenin önemine dikkat çekti.

Doğru besin seçimiyle başarıyı artırmak mümkün olabiliyor. Buna ek olarak sınavdan önce stresi ve motivasyonu olumsuz olarak etkileyebilecek gıdalara da özellikle dikkat etmek gerekiyor.

Sınav döneminde öğrencilerin yaşadığı yoğun stres, heyecan, yorgunluk, halsizlik ve uykusuzluk beraberinde mide bulantısı, baş dönmeleri, kilo alma-verme gibi sağlık sorunları yaşamalarına sebep olabilir. Doğru ve dengeli bir beslenme planı ile sınav döneminde oluşabilecek bu tip sağlık sorunlarının önüne geçmeniz mümkün.

KAHVALTI MOTİVASYON İÇİN ÖNEMLİ

Sınav döneminde kahvaltı mutlaka yapılmalı, kesinlikle atlanmaması gereken bir öğündür. Beyin, kan şekeriyle çalışır ve sabah kalktığımızda kan şekerimiz düşüktür. Çok düşük kan şekeri öğrencilerin konsantrasyonunu olumsuz etkiler, çok yüksek kan şekeri ise öğrenme, test çözme, okuma gibi beynin aktif olması gereken zamanlarda uyku hali yaratır. Ayrıca yapılan araştırmalarda, sabah kahvaltı yapan kişilerin başarı oranlarının ve dikkat düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Bu yüzden güne; süt, kepekli ekmek, peynir, yumurta, pekmez, ceviz, yulaf ezmesi gibi besleyici değeri yüksek gıdalar ile başlamak önemlidir.

ABUR CUBUR, TATLI VE YAĞLI YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Sınav öncesi, aşırı yağlı ve tatlı yiyeceklerin tüketilmesi bağırsak hareketlerinin bozulmasına neden olacağından tüketilmemelidir. Sınavdan bir gün öncesinde kurubaklagil, lahana, pırasa, kereviz, bezelye, bulgur pilavı, kısır, mercimek köftesi gibi besinler gaz problemi oluşturacağından tüketilmemelidir. Susamaya neden olabilecek salam, sucuk gibi şarküteri gıdaları, tuzlu çubuk krakerler gibi aşırı tuzlu besinlerden de kaçınılmalıdır.

FAZLA ÇİKOLATA KONSANTRAYONU BOZABİLİR!

Konsantrasyonu artırmak için balık, ceviz, çiğ badem, zeytinyağı, semizotu gibi yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et, tahin, pekmez, maydanoz, yeşilbiber, kivi, portakal gibi yiyecekleri mutlaka beslenme planında yer vermelisiniz. Yeterli miktarda çikolata stresi azaltarak mutluluk verebilir; ancak fazla tüketimin konsantrasyonu düşürebileceği unutulmamalıdır. Sınav sırasında çikolata, şeker gibi kan şekerini hızlı yükselten besinler yerine kuru meyveler ve ceviz, fındık, çiğ badem gibi kuruyemişler tercih edilmelidir.

KAFEİN SINAV STRESİNİ ARTTIRIR

Aşırı kafein, fast-food ağırlıklı diyet, asitli içecekler gibi sağlıksız beslenmek sınav stresini arttırıp kötü sonuçlara neden olabilir. Sınav öncesinde stresten uzak rahat bir uyku için kafeinli içecekler yerine ıhlamur, kuşburnu, melisa, papatya gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Fazla sıvı alınmamasına da dikkat edilmelidir; çünkü fazla sıvı alımı, gece sık idrara çıkmaya ve çocukların uykusuz kalmasına neden olabilmektedir.

SINAV SABAHI TÜKETİLMESİ GEREKEN ÖRNEK KAHVALTI MÖNÜSÜ