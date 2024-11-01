Tentürdiyot kafesi, nane limon ve daha fazlası… Hastalıktan korunmada halk reçeteleri gerçekten etkili mi? ‘Biri mucize besin, kansere karşı da koruyor’

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Mevsim geçişlerinde soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların görülme sıklığı önemli ölçüde artıyor. Bu süreçte bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve hastalıklara karşı koruma sağlamak büyük bir önem taşıyor.



Bu bağlamda da halk arasında pek çok yöntem bulunuyor. Örneğin tentürdiyot kafesi, mentollü balsam ve nane-limon karışımı gibi çeşitli uygulamalar dikkat çekiyor. Bu geleneksel çözümler, özellikle kış aylarında yaygın olarak kullanılarak hastalıklara karşı doğal bir koruma sağladığına inanılıyor.



Ancak, bunların ne kadar güvenilir olduğu ve hangi durumlarda gerçekten fayda sağladığı konusunda net bir görüş birliği yok. Peki kış hastalıklarıyla başa çıkmada hangi halk reçetelerinin gerçek etkileri var? Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mustafa Bilazer ile mercek altına aldık.



TENTÜRDİYOT KAFESİ İŞE YARIYOR MU?



En yaygın yöntemlerden biri tentürdiyot kafesi… Ciltten emilen tentürdiyotun öksürük kesme, burnu açma ve gribi önleme özellikleri olduğuna inanılıyor. Bunlar doğru mu?



Op. Dr. Mustafa Bilazer, “Ciltten uygulanan tentürdiyot ismiyle bilinen ancak günümüzde daha çok batikon denilen cilt ve mukoza antiseptik solüsyonlarının öksürük kesme gibi etkisi olduğuna dair bilimsel bir veri yok” dedi ve şöyle devam etti:



“Tentürdiyot kafesi cildinizdeki normal flora mikroplarını öldürmek dışında bir işe yaramayacaktır. Burnun içine damlatma veya yıkama şeklinde uygulama yapılırsa; Covid de dahil tüm virüs ve bakterilere etkili olabilir. Ancak burun ve ağız yoluyla kullanılan bu solüsyonların doğru dozda kullanılması önerilir. Abartıya kaçılmaması gerekiyor.”





‘MENTOLLÜ BALSAM BURUN TIKANIKLIĞINA İYİ GELİYOR’

Halk arasında mentollü balsam da çok sık tercih ediliyor. Özellikle burun ve bronş tıkanıklığına, göğüs ve ayak eklemlerine iyi geldiği üzerinde duruluyor.

NANE LİMON İLE TAHİN PEKMEZİN DÜŞÜNÜLDÜĞÜ KADAR ETKİSİ YOK

Kış aylarında hastalık dendi mi akla ilk gelen adına şarkılar türküler bile yazılan nane limon karışımı… Peki yıllarca tüketilen bu karışımın, gerçekten de hastalıklara kalkan olma özelliği var mı?

‘BAL GERÇEKTEN DE MUCİZE BİR BESİN, KANSERE KARŞI KORUYOR’

TAVUK SUYU ÇORBASI VE KELLE PAÇA NE KADAR ETKİLİ?



Halk arasında en az nane limon kadar vazgeçilmez bir ürün de tavuk suyu çorbası ve kelle paça… Peki bu iki çorbanın hastayken tüketildiğinde bizi çabuk iyileştirme gibi bir özelliği var mı?

‘ÇORABIN İÇİNE BİR DİLİM SOĞAN KOYMAK HİÇBİR HASTALIĞA İYİ GELMEZ’



En ilginç yöntemlerden biri de çorabın içine bir dilim soğan koymak… Bu yöntem hâlâ kış aylarında Anadolu’da uygulanıyor. Bazı hastalıklara iyi geldiği de iddia ediliyor.

Fotoğraflar: iStock

Op. Dr. Bilazer, bu uygulamanın etkisinin olduğunun altını çizerek,ifadelerini kullandı.“Bu karışım bizi hasta olmaktan koruyamaz” diyen Op. Dr. Mustafa Bilazer,dedi.Nane limon gibi tahin ve pekmezin de sık tüketildiğine dikkat çeken Bilazer,uyarısında bulundu.En etkili besinin bal olduğuna vurgu yapan Op. Dr. Mustafa Bilazer,ifadelerini kullandı.Bu soruma “En önemli şey genetik yapımız sonra da beslenmemiz” cevabını veren Op. Dr. Mustafa Bilazer,şeklinde konuştu.Bu konu tamamen hurafe olduğunu söyleyen Op. Dr. Bilazer,dedi.