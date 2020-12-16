Tencerelerdeki yanık lekesi nasıl çıkar?

Temizlemesi neredeyse imkansız gibi gözüken yanık lekelerinden sonra genelde tencereler çöpe atılır. Buna engel olmak ise elinizde. Hem temizleme yöntemlerini bilecek hem de tencerelerinizi korumayı öğreneceksiniz. Tencerelerde yanık lekeleriyle uğraşmamak için öncelikleri lekeleri oluşmadan önlemek gerekiyor. Kızartma yaparken ocağın yeterli miktarda açık olduğundan emin olun. Gereğinden fazla açmazsanız tencerenizde oluşacak yanıkları da engellemiş olursunuz.

Tencere ve tavaları kullandıktan hemen sonra temizlemelisiniz. Bu sayede lekelerin yer etmesini engelleyebilirsiniz. Tabi bu temizlik işlemi için tel veya sert süngerler tercih etmemelisiniz. Hızlıca temizliyor olsa da tava ve tencerelerinizde çizilmelerin olmasına sebebiyet verir. Kullandıktan sonra mutlaka sıcak suda bekletin ve sonra yumuşak bir süngerle temizleyin.

Dibi kararan tencereleri doğal yöntemle de temizleyebilirsiniz. Yine hemen her evde bulunan limon ve tuz kullanarak temizlemeniz mümkün. Öncelikle yanmış tava veya tencereye 1 yemek kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Bu şekilde yarım saat bekleyin ve sonunda yumuşak bir süngerle temizleyin.