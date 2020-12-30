Temizlikte en etkili yardımcılardan... Ancak bunlardan uzak tutun

Çamaşır yıkarken veya pencereleri silerken, mutlaka sirkeden faydalanılır. Çünkü hem doğal hem de etkili sonuçlar verir. Fakat bazı durumlarda asidik yapısı nedeniyle eşyalarınıza zarar verebilir. Bunlar için asla sirke kullanmayın...

- Ütü

Sirke, ütünün iç kısımlarına ciddi şekilde zarar verebilir. Ütünüzü temizlerken sirke yerine kullanım talimatlarını takip etmek daha iyi olacaktır.

- Yumurta lekeleri

Yumurta elinizden kaydı ve düşüp kırıldı... Sakın sirke ile temizlemeyin. Sirkedeki asit, yumurtanın pıhtılaşmasına neden olur. Bu da temizlenmesini zor hale getirir.

- Mermer ve granit tezgahlar

Asit nedeniyle mermer ve granit yüzeyler aşınabilir. Bunun yerine sıvı bulaşık deterjanı ve ılık su tercih edebilirsiniz.

- İnatçı lekeler

Giysinizdeki mürekkep, kan veya dondurma gibi inatçı lekeler sadece sirke kullanıldığı zaman çıkmaz. Bu sefer sirkenin asidi, bu lekeler de etkili olmaz. Bunun yerine uygun bir leke çıkarıcı ve iyi bir deterjan işinizi görecektir.

- Parke zemin

Burada durum biraz karışık gibi gelebilir. Bazıları sirkeli ürünlerin parkeyi parlattığını ve güzel bir şekilde temizlediğini, bazıları da tam tersi etki ettiğini ve cilaya zarar verdiğini düşünür. Bu nedenle parkeler için risk almaya gerek yok. Parke zeminin temizliği için özel olarak üretilen temizlik ürünleri tercih edilebilir.

- Yer karoları

Sirke gibi asitli etkisi olan ürünler, taş yer döşemesi veya taş yer karolarında etkili olmaz. Bunun için de özel temizlik ürünlerini kullanmalısınız.