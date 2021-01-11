Temizlikte beyaz sirke kullanmanın ipuçları

İşte bu doğal temizleyici kullanabileceğiniz alanlar...

- Çamaşır makinesini temizleyebilirsiniz

Sirkenin yağı yok etme özelliği vardır. Bu nedenle çamaşır makinenizin yumuşatıcı bölmesine bir miktar beyaz sirke eklemek işinize yarayabilir. Bu şekilde deterjan kalıntılarının makinenin borularına yapışmasını engelleyebilirsiniz. Bu doğal temizleyici, kötü kokular olduğunda da etkili. Bunun için özellikle terli kıyafetlerle makineye bir miktar eklenebilir.

- Kireçlere karşı...

Kireçleri temizlemek söz konusu olduğunda sirke işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, musluğun etrafında olan kireci çıkarmak mı istiyorsunuz? Bir bezi beyaz sirkeye batırın ve kireçli bölgenin üzerine yerleştirin. Sirkeli bezi yaklaşık 1 saat bekletin ve sonra temizleyin.

- Duş başlığı ilk günkü gibi olsun

Beyaz sirke ile duş başlığınız tertemiz ve kireçsiz olabilir. Duş başlığınız metal veya çinko bir malzemeden yapılmışsa, bir kovaya sıcak su ve 1 su bardağı beyaz sirke ekleyin. Duş başlığını da sıcak sirkeli suda bir süre bekletin. Sonunda tertemiz olacaktır.

- Pencerelerde deneyebilirsiniz

Pencereleri bir miktar beyaz sirke ile temizlemeyi deneyebilirsiniz. Bir sprey şişesine bir miktar beyaz sirke ve su ekleyip karıştırın. Daha sonra camlarınıza püskürtün. Böylece pencerelerinizin hızla buğulanmasını önleyerek tertemiz olmasını sağlar.

- Cezve ve çaydanlık kireçlerinden kurtulun

Cezve, çaydanlık ve su ısıtıcınızdaki kireçten kurtulmak için eşit miktarda su ve beyaz sirke ekleyin. Daha sonra kireçten tamamen kurtulmak için birkaç dakika kaynatın. Tekrar kullanmadan önce iyice durulayın.