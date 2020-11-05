Temizliği zor eşyalar için işinize yarayacak püf noktaları

İşte temizlemesi zor eşyalar için işinizi kolaylaştıracak öneriler...

-Panjurlarınızı temizlerken cetvel kullanabilirsiniz

Panjurlar tozu hızla çeker ve bunları temizlemek biraz uğraştırıcı olabilir. Ancak ıslak bir bez ve cetvelle bu işi hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Bunun için ıslak bir bezi cetvele sarın ve her bir sırayı kolayca temizleyin.

- Yapay çiçekleri tazeleyin

Yapay çiçekler çok fazla toz çeker. İlk olarak çiçeklerin tozlarını alın. Bu tarz çiçeklerin bazıları su ile temizlenemeyeceği için soda işinizi görebilir. Bunun için bir su bardağı sodayı bir kaba koyun. Daha sonra çiçekleri çıkarın ve bir bez yardımıyla güzelce silin.

- Mermer üzerindeki lekeleri bu şekilde kolayca temizleyin

Mutfak mermerleri görünüm olarak şık durabilir ama lekeleri mıknatıs gibi çeker. Bir içecek lekesini çıkarmak için soda, limon suyu ve suyu bir kapta karıştırın. Ardından lekeli bölgeye uygulayın. Diğer lekeleri çıkarmak için de tuz işinizi görebilir. Zorlu lekelere bir miktar tuz serpin ve ıslatıp bir süre bekletin. Daha sonra bir sünger yardımıyla güzelce temizleyin.

- Şömineler için...

Bir şömineyi lekesiz tutmak zordur ama birkaç kolay yöntemle daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz.

*Şöminenin kiremitlerini veya tuğlalarını beyaz sirkeye batırılmış bir fırça ile temizleyebilirsiniz.

*Bir silgiyle ocaktaki kurum izlerini ve tuğlaları ovalayın.

*Külleri temizledikten sonra da is kokusundan kurtulmak için bir bardak soda koyun.

- Vazolar için sirke kullanın

Kirlenen uzun vazo ve şişeleri temizlemek biraz uğraştırıcı olabilir. Ilık su ve sirke ile bu işi de kolayca halledebilirsiniz. Bunun için bir miktar ılık su ve sirkeyi bir kaba alın. Daha sonra vazo ve şişelerinizi güzelce silin.

- Piyano tuşlarını beyazlatmak isterseniz...

Piyano tuşlarınız sararırsa, çıkmayacağını düşünmeyin. Birkaç basit yolla beyaz görünümüne kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Yumuşak bir beze limon suyu ve tuz karışımını sürün. Ardından tuşlara uygulayın. Daha sonra nemli bir bezle iyice silin ve yeniden çalmak için kurumasını bekleyin. Temizlik sırasında tuşları aşağı doğru temizlerken, aralara malzemenin girmesini engellemek için de bir parça karton kullanabilirsiniz.

- Tavan fanını temizlerken...

Tavan fanı veya vantilatörünü temizlemek oldukça kolay. İhtiyacınız olan tek şek bir miktar sabunlu su. 1 kaşık kadar bulaşık deterjanını bir kova suya ekleyin. Daha sonra kullanılmayan bir çorabı suya batırın ve iyice sıkın. Çorabı elinize geçirip vantilatörü güzelce silin.