Temiz Sözlük’te Neler Var?

Siz de Temizsözlük.com.tr internet sitesine girin, banyodan mutfağa, çamaşırdan zemine, arabadan telefona uzman temizlik tüyolarını, düzen ipuçlarını, doğaya saygılı sürdürülebilir fikirleri ve hayata dair tavsiyeleri öğrenmek için kaydolun.

Hijyenik temizlik, düzen ve çok daha fazlası için takipte kalın!

*Temiz sözlük, dünya çapında 149.000 çalışanı, 190’dan fazla ülkede 400’ün üzerinde markası ve dünyanın dört bir yanında binlerce hissedarı olan %100 halka açık, şeffaf ve uluslararası bir şirket olan Unilever’e ait bir internet sitesidir.

Temiz Sözlük bir Unilever platformudur.









İlandır