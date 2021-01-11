Temiz bir ev için bugün başlayacağınız 12 temizlik tüyosu

Özellikle de çalışanlar için çok daha zor olan temizlik işini bu tüyolarla çok daha kolay hale getirebilirsiniz.

Günün sonunda sadece bir dakikanızı ayırarak tezgahlarınızı silin. Tezgahı silmeden dağınık halde bırakırsanız lekeler sabaha kadar kuru ve daha sonra temizlemesi daha da zor olabilir.

Gün içinde giydiğiniz kıyafetleri dağınık bir şekilde dolaba koymayın. Bu alışkanlığı edinirseniz zamanla dolabınızın düzenini kaybedebilirsiniz. Eve geldiğinizde yıkanması gereken kıyafetleri kirli sepetine atın.

İster sabah ister akşam olsun, odadaki dağınıklığı toplamak için birkaç dakikanızı ayırın. Kolaylıkla gerçekleştireceğiniz bu işlem evinizdeki dağınık görüntüyü de ortadan kaldıracak. Odaya ait olmayan eşyaları toplayın ve yerine koyun.

Günlük olarak sürekli kullanabileceğiniz temizlik eşyalarını bir kutu içerisinde tutun. Çok amaçlı temizleyici ve bezlerin yer aldığı bu kutuyu elinizin altında tutun. Halıya içecek dökülmesi gibi basit lekeler için karmaşık temizleyiciler aramak yerine hemen bu kutudaki temizleyicileri kullanın.

Gün içinde az bile olsa temizlik yapmak sonrasında size kolaylık sağlayabilir. İşlerin üst üste yığılmasına izin vermek yerine ihtiyaç duyulduğu anda temizliği yapın. Özellikle de lekelere hemen müdahale edin. Daha sonra temizlemek size vakit kaybettirebilir.

Ayakkabıları evin içerisinde çıkarmak, dışarıdaki bütün pisliği eve taşımanıza sebep olur. Bu sebeple ayakkabılarınızı kapının önünde çıkarıp, ayakkabı dolabına koyabilirsiniz.