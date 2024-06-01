Telefon bağımlılığı farklı bir boyuta evrildi… Z kuşağı 4 gençten 1’i gelen telefonlara cevap vermiyor!

35-54 YAŞ GRUBU TELEFONLA KONUŞMAYI TERCİH EDİYOR

Uzman Klinik Psikolog Sedef Koç Bal, “Anketi yaş gruplarına göre yorumladığımızda genç yetişkinlerin iletişim tercihlerinin fast food tüketimi çağrıştırdığını söylemek mümkün. Hızlı, kısa, öz ve acele… Bu bir tercih olmakla birlikte değişen dünyanın hızlı temposuna uyum sağlamanın zorunlu bir göstergesi de olabilir. Bu sonuca göre 18-34 yaş grubunun iletişim tercihlerine baktığımızda arama yoluyla tek bir kişiyle iletişimde kalmak yerine aynı anda kısa mesaj ve sesli not göndererek birden çok kişiyle haberleşmek daha cazip gelebilir” dedi.