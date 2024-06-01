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Telefon bağımlılığı farklı bir boyuta evrildi… Z kuşağı 4 gençten 1’i gelen telefonlara cevap vermiyor!

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#Telefon Bağımlılığı#Z Kuşağı#Telefon Bağımlılığı Nasıl Anlaşılır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 08:31

Z kuşağı olarak bilinen 18-34 yaş arasındaki gençlerin dörtte biri ‘telefon aramalarına hiç cevap vermediklerini, görmezden geldiklerini’ söylüyor. İşte yapılan anketin ilginç sonuçları ve uzman yorumları…

1/6Telefon bağımlılığı farklı bir boyuta evrildi… Z kuşağı 4 gençten 1’i gelen telefonlara cevap vermiyor

Yapılan bir ankette; 18-34 yaş grubundaki bireylerin dörtte biri ‘telefon aramalarına hiç cevap vermediklerini görmezden geldiklerini ‘bildirirken, bazıları aramak yerine mesaj attıklarını dile getirdi.

2/6Telefon bağımlılığı farklı bir boyuta evrildi… Z kuşağı 4 gençten 1’i gelen telefonlara cevap vermiyor

Katılımcıların çoğu beklenmedik bir aramanın ‘kötü haber’ anlamına geldiğini düşünürken, yüzde 70’i arama yerine mesajı, yüzde 37’si sesli not göndermeyi tercih ediyor. 35-54 yaş grubu ise yüzde 1’inin sesli not göndermeyi tercih ederken geri kalanının geleneksel telefon görüşmesi yapmaktan yana olduğunun görüldü.

BAKMADAN GEÇME!

3/635-54 YAŞ GRUBU TELEFONLA KONUŞMAYI TERCİH EDİYOR

35-54 YAŞ GRUBU TELEFONLA KONUŞMAYI TERCİH EDİYOR

 

Uzman Klinik Psikolog Sedef Koç Bal, “Anketi yaş gruplarına göre yorumladığımızda genç yetişkinlerin iletişim tercihlerinin fast food tüketimi çağrıştırdığını söylemek mümkün. Hızlı, kısa, öz ve acele… Bu bir tercih olmakla birlikte değişen dünyanın hızlı temposuna uyum sağlamanın zorunlu bir göstergesi de olabilir. Bu sonuca göre 18-34 yaş grubunun iletişim tercihlerine baktığımızda arama yoluyla tek bir kişiyle iletişimde kalmak yerine aynı anda kısa mesaj ve sesli not göndererek birden çok kişiyle haberleşmek daha cazip gelebilir” dedi.

4/6UZUN UZADIYA TELEFON GÖRÜŞMELERİ LÜKS MÜ

UZUN UZADIYA TELEFON GÖRÜŞMELERİ LÜKS MÜ?

 

Dar vakitler içinde yaşamaya alışan bireyler için uzun uzadıya telefon görüşmeleri artık lüks olduğunu söyleyen Sedef Koç Bal, “Hal böyleyken hızlı iletişim yöntemleri ortaya çıkıyor. Burada akılların karıştığını görüyoruz, acaba teknolojinin evrimiyle mi bireyler güncellemelere uyum sağlamak zorunda kalıyor; yoksa yetişememe, vakitsizlik gibi durumlardan dolayı ihtiyaç doğrultusunda mı fast food iletişim yöntemleri gelişiyor?” dedi ve ekledi:

BAKMADAN GEÇME!

5/6Telefon bağımlılığı farklı bir boyuta evrildi… Z kuşağı 4 gençten 1’i gelen telefonlara cevap vermiyor

"Geleneksel iletişimi tercih edenlere göre eş zamanlı yani aynı anda karşılıklı bir alışveriş söz konusu.  Buradaki beklenti, duygu ve düşüncelerin karşı tarafa tam o anda aktarılması ve paylaşılması. Tek taraflı iletilen mesajlar ve sesli notlar sıcak iletişim ilkesini karşılamayabilir. Özellikle 35-54 yaş grubunun geleneksel görüşmeleri tercih etmesi; yaş ve deneyimin artmasıyla birlikte kişilerarası ilişkilerde daha seçici olunması ve ilişkilerin hissedilebilir olmasına duyulan ihtiyaçla açıklanabilir.”

6/6’ULAŞMAK İSTERSE TEKRAR ARAR’ DİYE DÜŞÜNÜYORLAR

’ULAŞMAK İSTERSE TEKRAR ARAR’ DİYE DÜŞÜNÜYORLAR

 

Tanıdık numaradan gelen beklenmeyen bir aramanın iletişimin normalde sık olmaması nedeniyle kötü bir haber algısı oluşturduğuna da işaret eden Sedef Koç Bal, “Telefonu açmayan kişiler bunun bir çözüm olmadığını bilirken, bu kaçınmanın altında ’ulaşmak isterse tekrar arar’’ düşüncesinin yaygınlığı da yatabilir. Bu yaklaşım nihayetinde bir çözüm sağlamayacağı gibi, bireyin duygusal stresörlerle baş etme yolu da olabilir” dedi.

 

 

 

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#Telefon Bağımlılığı#Z Kuşağı#Telefon Bağımlılığı Nasıl Anlaşılır

BAKMADAN GEÇME!