Tek bir sigara ortalama yaşam süresini 20 dakika kısaltıyor! ‘Her 10 yılda 2. Dünya Savaşı’nda kaybedilen kadar insan sigaradan ölüyor’

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SİGARA İÇENLERİN ÖMRÜNDEN YAKLAŞIK 10 YIL GİDİYOR

Analize göre, günde 10 sigara içen bir kişi 1 Ocak'ta sigarayı bırakırsa, 8 Ocak'a kadar bir tam günlük yaşam kaybını önleyebilir. Sigarayı 5 Şubat'a kadar bırakırlarsa yaşam beklentilerini bir hafta, 5 Ağustos'a kadar bırakırlarsa bir ay artırabilirler. Değerlendirme, yıl sonuna kadar 50 günlük yaşam kaybını önleyebileceklerini ortaya koydu.

UCL'nin alkol ve tütün araştırma grubunda baş araştırma görevlisi olan Dr. Sarah Jackson, “İnsanlar genellikle sigaranın zararlı olduğunu biliyor ancak ne kadar zararlı olduğunu hafife alıyor. Ortalama olarak, sigarayı bırakmayanlar yaklaşık on yıllık bir ömür kaybediyor. Bu da 10 yıllık değerli bir zaman, yaşam anları ve sevdikleriyle birlikte geçirilen dönüm noktaları demektir” dedi.

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Sigara, dünyanın önde gelen önlenebilir hastalık ve ölüm nedenlerinden biri ve uzun süreli kullanıcıların üçte ikisinin ölümüne sebep oluyor. Birleşik Krallık'ta yılda yaklaşık 80.000 kişinin ölümüne ve İngiltere'deki tüm kanser ölümlerinin dörtte birine neden oluyor.

HER 10 YILDA BİR 2. DÜNYA SAVAŞI’NDA KAYBEDİLEN KADAR İNSAN SİGARADAN DOLAYI KAYBEDİLİYOR

Ülkemizdeki tüm ölümlerin yüzde 23’ünün tütüne bağlı hastalıklar nedeniyle olup dünya genelinde ortalama her dakika 12 kişi sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu Altoparlak, “Her 10 yılda bir 2. Dünya Savaşı’nda kaybedilen kadar insan sigaradan dolayı kaybediliyor. Dünya ekonomisine yılda 1 trilyon dolar zarar veriyor” dedi ve şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de yılda yaklaşık 60 milyar lirayı sigara firmalarına ödüyoruz. Sigaranın yol açtığı hastalıkların tedavisi için harcadığımız para da azımsanmayacak derecede yüksek ve sağlık bütçesinden karşılanıyor. Başta sigara olmak üzere tütün ürünlerinin (sigara, puro, pipo, nargile vb.) kullanımı, her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep oluyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımından, yaklaşık 1.2 milyonu ise pasif içicilikten kaynaklanıyor. Türkiye’de ise yaklaşık 17 milyon kişi sigara kullanıyor ve her yıl 100 bin kişi tütün kullanımı kaynaklı hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Ülkemizdeki ölümlerin erkeklerde yüzde 31’i, kadınlarda ise yüzde 12’si, tütün kullanımına bağlı gerçekleşiyor.”

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11 DAKİKADAN 20 DAKİKAYA YÜKSELDİ

BMJ'de 2000 yılında yayınlanan daha önceki bir değerlendirmede ortalama olarak tek bir sigaranın yaşam beklentisini yaklaşık 11 dakika azalttığı tespit edilmişken, Journal of Addiction'da yayınlanan son analiz bu rakamı neredeyse ikiye katlayarak 20 dakikaya çıkardı; erkekler için 17 dakika ve kadınlar için 22 dakika.

Dr. Sarah Jackson, Guardin’a verdiği demeçte, “Yaşlılığın genellikle kronik hastalıklar ya da sakatlıklarla geçtiği düşünüldüğünde, bazı insanlar yaşamlarının birkaç yılını kaçırmayı önemsemeyeceklerini düşünebilir. Ancak sigara içmek yaşamın sonundaki sağlıksız dönemi kısaltmıyor” dedi ve ekledi:

“Öncelikle orta yaştaki nispeten sağlıklı yılları yiyip bitiriyor ve hastalıkların başlangıcını öne çekiyor. Bu da 60 yaşında sigara içen bir kişinin tipik olarak 70 yaşında sigara içmeyen bir kişinin sağlık profiline sahip olacağı anlamına geliyor.”

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Her bir sigarada vücut için zehirli, zarar verici, kanser yapıcı ya da kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı formaldehit, siyanür, amonyak, karbonmonoksit, naftalin, kadmiyum, arsenik, benzen, vinil klorür ve aseton gibi 4 binden fazla kimyasal madde bulunur. Bu kimyasalların en az 81 tanesi kanserojendir. Tütün tüketimi, başta akciğerler olmak üzere vücudun tüm organlarını olumsuz etkiler ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzman Dr. Banu Altoparlak

Bazı sigara içicileri uzun bir yaşam sürerken, diğerleri sigaraya bağlı hastalıklara yakalanıyor ve hatta 40'lı yaşlarında bu hastalıklardan ölebiliyor. Bu farklılık, kullanılan sigara türü, alınan nefes sayısı ve sigara içenlerin ne kadar derin nefes aldığı gibi sigara içme alışkanlıklarındaki farklılıklardan kaynaklanıyor. İnsanlar ayrıca sigara dumanındaki toksik maddelere karşı ne kadar duyarlı oldukları konusunda da farklılık gösteriyor.

EN FAZLA ETKİLENEN ORGAN AKCİĞERLER: KOAH, ASTIM, AKCİĞER SÖNMESİ VE DAHA FAZLASI

Dr. Banu Altoparlak, sigara dumanından en fazla etkilenen organların başında akciğerlerin geldiğini söyledi, “Sigara dumanı içerisinde bulunan zararlı kimyasallar, akciğer dokusuna zarar vererek solunum sistemi ile ilişkili ciddi hastalıkların görülme riskini artırır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) en önemli sebebi sigaradır. Sigara içenlerde KOAH gelişme riski, içmeyenlere göre 4 kat fazladır. Sigara kullanımı ayrıca astım, spontan pnömotoraks (akciğer sönmesi), tüberküloz, interstisyel akciğer hastalığına yakalanma riskini de artırır” dedi.

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PASİF İÇİCİLERDE BİLE KALP HASTALIKLARINA BAĞLI ÖLÜMLERE SEBEP OLUYOR

Uzmanlar, sigara içenlerin sağlık ve yaşam beklentisi açısından tam fayda elde etmek için sigarayı tamamen bırakmaları gerektiğini vurguluyor.

Önceki çalışmalar güvenli bir sigara içme düzeyi olmadığını gösteriyor; kalp hastalığı ve felç riski günde bir sigara içen kişilerde günde 20 sigara içenlere kıyasla sadece yaklaşık yüzde 50 daha düşüktür. Sigarayı her yaşta bırakmak faydalıdır, ancak sigara içenler bu ölüm merdiveninden ne kadar erken inerlerse yaşamlarının o kadar uzun ve sağlıklı olmasını bekleyebilirler.

Dr. Banu Altoparlak’a göre sigara, kalp ve damar hastalıklarına yol açan önlenebilir faktörlerden biri. 35 yaş üstü iskemik kalp hastalığı ölümlerinin %20’sinin, kardiyovasküler sistem hastalıklarına bağlı ölümlerin ise yüzde 33’ünden sorumlu. Sigara içenlerde kalp krizi geçirme riski içmeyenlere göre 3 kat fazla. Pasif içicilerde ise kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 30 artış göstermesine neden oluyor.

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“Sigara, kan basıncında artışa da sebep olur. Hipertansiyon hastalarının sigarayı bırakması, koroner arter hastalığı risklerini yüzde 35-40 düşürür. Sigara ayrıca endotel disfonksiyonu (damar hastalıkları), pıhtı, inflamasyon, kan yağları metabolizmasında değişiklikler, kalp kası (myokardiyal) hasarına yol açabilir” diten Altoparlak sigara kullanımının zararları hakkında şu detayları da verdi:

-- Sigara kullanımı, gebe kalma ve gebelik sürecinin normal sürede tamamlanması üzerinde negatif etkilere neden olur. Bebekte doğumsal anomalilerin görünmesi ve plasental fonksiyon bozuklukları üzerinde de rol oynar. Sigara ayrıca seksüel bozukluklara, sperm yapı ve kalitesinde bozukluklara ve kısırlığa yol açar.

-- Sigara, kan dolaşımı ve damarlar üzerine etkileriyle beyin damarı hastalıkları ve inme riskini artırır. Beyin kanaması riski iki katına, beyin damarlarında tıkanma riski üç katına çıkar. Alzheimer hastalığının oluşumunu ise kolaylaştırır.

-- Ayrıca, reflü hastalığı, mide ülseri, Crohn hastalığı, ciltte kuruma, katarakt, osteopeni, osteoporoz, kemik yapısında bozulmaya yol açar.