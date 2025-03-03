Tek başına 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtarmıştı... Her şey 14 yaşındayken geçirdiği bir ameliyatla başladı: 'Altın Kollu Adam'dan kötü haber geldi

Haberin Devamı

Yıllardır düzenli olarak bağışladığı kan plazmasıyla 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtaran ve bu nedenle "Altın Kollu Adam" olarak tanınan James Harrison'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Avustralya'nın New South Wales şehrinde bir bakım evinde kalan Harrison'ın, 17 Şubat günü uykusunda öldüğü bildirildi. 88 yaşında hayatını kaybeden Harrison'ın ölüm haberini ailesi duyurdu.

Harrison, 2005 yılında "en fazla kan plazması bağışı yapan donör" olarak Guinness Dünya Rekorları'na girmişti. 2022 yılında bu rekor ABD'li bir erkek tarafından kırıldı.

Harrison'ın kızı Tracey Mellowship, babasının "herhangi bir masraf yapmadan ya da acı çekmeden bu kadar çok hayat kurtarmış olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Her zaman canının yanmadığını ve kurtardığınız hayatın sizin kendi hayatınız olabileceğini söylerdi" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Mellowship kendisinin ve Harrison'ın 2 torununun da Harrison'ın plazmasından üretilen tedaviler sayesinde hayatta olduğunu belirterek, "Bizim gibi birçok ailenin onun nezaketi sayesinde var olduğunu bilmek babamı çok mutlu ediyordu" dedi.

ÇOCUK YAŞTA GEÇİRDİĞİ AMELİYAT HAYATINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Harrison'ı 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtarmaya götüren yol, 14 yaşındayken geçirdiği ağır bir göğüs ameliyatıyla başladı. Doktorlar akciğeri alınan ve çok fazla kan kaybeden Harrison'ın ihtiyacı olan kan bulunamazsa öleceğini söylüyordu.

Neyse ki 13 ünite kan naklinin ve uzun bir tedavi sürecinin ardından Harrison, hayata tutunmayı başardı. Harrison, o günleri 2015 yılında NPR'a verdiği röportajda, "3 ay boyunca hastanede kaldım ve göğsüme 100 dikiş atıldı" sözleriyle anlatacaktı.

Henüz çocuk denebilecek bir yaşta başından geçen bu olay sayesinde Harrison'ın hayatı değişti.

18'İNİ DOLDURDUĞU GÜN GİDİP BAĞIŞÇI OLDU

27 Aralık 1936'da New South Wales eyaletinin küçük yerleşimlerinden biri olan Junee kasabasında doğup büyüyen Harrison, ailesi tarafından "düzgün insan" olma ilkesiyle yetiştirilmişti. En önemli rol modeli babasıydı.

Haberin Devamı

Harrison'ın babası düzenli olarak kan bağışı yapıyordu. Ameliyattan sonra hayatta kalmasını sağlayan şeyin başkalarının bağışladığı kanlar olduğunu öğrenen Harrison da babasının izinden gitmeye ve kan bağışçısı olmaya karar verdi. Bunu babasına söylediğinde aldığı tek yanıt, "Aferin" oldu.

Hayatını kurtaran kanların kaç kişiden geldiğini bilmiyordu Harrison. O kişilerle hiç tanışmamıştı. Hiçbirinin ismini bilmiyordu. Ama kendisi de kan bağışçısı olmak için can atıyordu. O dönemde Avustralya'da kan bağışı yapmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyordu. Harrison da 18 yaşını doldurduğu gün en yakındaki kan merkezine gidip bağışçı oldu.

Sonraki 63 yıl boyunca kendisine ve babasına verdiği sözden bir an bile dönmedi. Neredeyse her iki haftada bir en yakındaki kan merkezine gitti ve bağışını yaptı. Seyahate ya da tatile gittiği zamanlarda bile yakınlarda bir kan bankası bulmaya çalıştı, bağışını hiç aksatmadı.

Haberin Devamı

MAYIS 2018'DE "EMEKLİ" OLDU

Yaptığı bağışlarla rekorlar kıran ve "Altın Kollu Adam" unvanını kazanan Harrison,1.173'üncü ve son bağışını 11 Mayıs 2018'de yaptı.

Kendisi bağışçılığa devam etmek istese de Avustralya yasaları 80 yaşın üstündeki vatandaşların kan ve plazma bağışı yapmasına izin vermediğinden Harrison "emekli" oldu. Aslına bakılırsa Harrison, yaş sınırını geçeli epey olmuştu ancak yetkililer, kendisine bir istisna uyguladı.

Sydney Morning Herald gazetesinin o dönemki haberinde, Harrison'ın 18 yaşından 81 yaşına kadar 1.162'si sağ, 10'u sol kolundan olmak üzere toplam 1.172 kez bağış yaptığı belirtiliyordu.

Haberin Devamı

HARRISON'IN ÖZELLİĞİ NEYDİ?

Avustralya Kızıl Haçı Kan Dairesi'nin verilerine göre, Harrison'ın bağışlarıyla 2,4 milyondan fazla bebeğin hayatı kurtuldu. Bunun sebebi Harrison'ın kanında bulunan ve bebeklerin anne karnında ölümüne yol açan Rhesus hastalığıyla savaşmayı sağlayan bir antikordu. Bu antikor kullanılarak bazı kadınlara hamilelik aşamasında uygulanan Anti-D iğneleri geliştirildi.

"Kan uyuşmazlığı" olarak da adlandırılan Rhesus hastalığı, basitçe hamile annenin kanının doğmamış bebeğinin kan hücrelerine saldırması olarak açıklanıyor. Rhesus hastalığı ileri vakalarda bebekte beyin hasarına hatta ölümlere yol açıyor.

Rhesus hastalığı annenin kanının Rh- bebeğin kanının ise Rh+ olduğu durumlarda meydana geliyor. Bebek Rh+ kanı babasından alıyor. Hastalık özellikle ikinci ve daha sonraki hamileliklerde görülüyor. Annenin vücudu, ilk hamileliğinde Rh+ bir bebek taşıyıp bu kana duyarlı hale geldiği durumlarda bebeğin "yabancı" kan hücrelerini yok eden antikorlar üretebiliyor. Bu da bebeğin ölümüne varan sonuçlara yol açabiliyor.

Haberin Devamı

KENDİ TORUNUNU DA KURTARDI

1967 yılıyla Harrison'ın emekli olduğu 2018 yılları arasında 3 milyon dozdan fazla Anti-D iğnesi üretildi. Bu iğnenin uygulandığı kişilerden biri de Harrison'ın kızıydı. Harrison, bağışçılıktan emekli olduğu dönemde yaptığı açıklamada, "Bu sayede ikinci torunum sağlıklı doğdu. Kurtardığınız hayatları bilmek, size kendinizi iyi hissettiriyor" diye konuşuyordu.

Bütün bunlar Harrison'ı ülkesinde bir kahraman haline getirdi. Yıllar boyunca pek çok ödül alan Harrison, aynı zamanda ülkenin en prestijli madalyalarından biri olan Avustralya Nişanı'na da layık görüldü.

"'Şunu yaptın, bunu yaptın, sen bir kahramansın' dediklerinde mahcup oluyorum. Bu benim yapabileceğim bir şey. Kan bağışçısı olmak yeteneklerimden biri, belki de tek yeteneğim. Bir odada oturup, kan bağışlıyorum. Bir bardak kahve içip bir şeyler atıştırdıktan sonra hayatıma devam ediyorum. Sorun ya da zorluk yaşamıyorum" diyen Harrison ise emekli olmasının ardından açılan bağışçı boşluğunu doldurabilecek herkese çağrı yaparak, "Umarım benim rekorumu birileri kırar" diyordu.