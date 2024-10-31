Tek ayak üstünde gözleriniz kapalı ne kadar süre durabiliyorsunuz? Bu test biyolojik yaşınızı 30 saniyede söylüyor

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Mayo Clinic'ten araştırmacılar biyolojik yaşı belirlemenin kolay ve ekipmansız bir yolunu keşfetti. Ekip, tek ayak üzerinde dengede durabildiğiniz sürenin sinir, kemik ve kas gücünün kritik bir göstergesi olduğunu, özellikle de baskın olmayan bacağınızın üzerinde ne kadar süre durabildiğiniz yaşlılığın bir işareti olduğunu söylüyor.

Ses getiren çalışmaya göre, 50 yaşındaki bir kişi yaklaşık 9 saniye dengede kalabiliyorken, 80 yaşındaki biri yalnızca 3 saniye dengede kalabiliyor.

Araştırmacılar, bir kişinin tek ayak üzerinde dengede durma becerisinin yaşla birlikte yürüme, kavrama ve diz gücü ölçümlerinden daha hızlı kötüleştiğini tespit etti. Yaşları 52 ila 83 arasında değişen katılımcılar, kesitsel bir çalışmada birbirleriyle karşılaştırıldı.

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Rochester, Minnesota'daki Mayo Clinic'te kas-iskelet sistemi araştırma profesörü olan Kenton Kaufman, “Dengeniz zayıfsa, düşme olasılığınız daha yüksektir.” dedi ve ekledi. “Tek ayak üzerinde dengede durabilme becerisi, kişinin düşme riskinin önemli bir belirleyicisidir.”

Kaufman, “Eğer 5 saniye boyunca tek bacağınızın üzerinde duramıyorsanız, düşme riski altındasınız demektir. Bir kişi 30 saniye boyunca bacağının üzerinde durabiliyorsa, özellikle de yaşlıysa, gerçekten iyi gidiyor demektir." dedi.

Uzmanlar, eğer gözleriniz kapalıyken 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde dik bir şekilde ayakta durabiliyorsanız, yaşınız kaç olursa olsun sağlıklı olduğunuzu söyledi.

50 ila 80 yaşları arasındaki 40 katılımcıyı gözlemleyen araştırmacılar, biyolojik yaşı öğrenmek için DNA analizleri ya da MR gibi maliyetli yöntemlere gerek kalmadığını söyledi.

Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'ne göre, her yıl 65 yaş ve üzeri 4 kişiden 1'inden fazlası düşme sorunu yaşıyor. Yaşlı yetişkinler için yaralanma ve yaralanmaya bağlı ölümlerin önde gelen nedenlerinden bu düşmeler.

Çalışmaya katılanlar ortalama olarak 17 saniye boyunca tek bacakları üzerinde durabildiler. Bu süre 65 yaş üstü katılımcılar arasında ortalama 11 saniyeydi.

- Araştırmacılar, 40 sağlıklı erkek ve kadını bu araştırma kapsamında inceledi. Katılımcıların yarısı 50 ila 65 yaşlarındaydı; geri kalanı ise 65 yaşından büyüktü.

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- Katılımcılar denge, yürüme, kavrama ve diz kuvvetlerini ölçen bir dizi testi tamamladılar. Araştırmacılar, yaşa bağlı değişiklik olup olmadığını belirlemek için sonuçları vücut ölçülerine (kilo ve boy) göre kontrol etti.

- Denge testleri sırasında katılımcılar bir platform üzerinde durdular. Gözleri açıkken iki ayakları üzerinde durdular, sonra gözleri kapandı. Daha sonra baskın bacakları üzerinde durdular, ardından baskın olmayan bacakları üzerinde 30 saniyeye kadar gözleri açık durdular.

- Araştırmacılar katılımcılara tercih ettikleri şekilde tek ayak üzerinde dengede durmalarını söyledi. Sonuçlar, tek ayak üzerinde ne kadar durabildiklerini ve ağırlıklarını ne kadar kaydırdıklarını içeriyordu.

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Araştırmanın sonuçları Public Library of Science dergisinde (PLOS One) yayınlandı. Araştırma bulgularına göre, yaş ilerledikçe, bir kişinin tek bacağı üzerinde durabildiği süresi 2,2 saniye azalıyor. Yani 50 yaşında biri 15 saniye dengede kalabiliyorsa, 60 yaşında biri 12,8 saniye dengede kalabiliyor.

Her biri 30 saniye süren denge testleri için denekler, yere ne kadar enerji uyguladıklarını ölçen kuvvet plakaları üzerinde durdular. Katılımcılardan farklı duruşlar sergilemeleri istenmiştir: gözler açıkken iki ayak yerde, gözler kapalıyken iki ayak yerde, gözler açıkken baskın olmayan bacaklarını kullanarak tek ayak üzerinde ve gözler açıkken baskın bacakları üzerinde durma. Kaynak: New York Post

Vücudumuz; kaslardaki ve eklemlerdeki harekete duyarlı özel sinir reseptörleri ve ayrıca iç kulağımızdaki yönümüzü belirlememize yardımcı olan yapılar sayesinde dengede olur.

Michigan Üniversitesi'nde odyoloji ve kulak burun boğaz şefi olan Devin McCaslin, “Yaşlanmaya başladığımızda, tüm bu sistemler bozulmaya başlıyor.” dedi ve iç kulağın denge duyusunun yüksek sese maruz kalma nedeniyle zamanla bozulabileceğini, aynı şekilde bir kişinin işitme kaybı geliştirebileceğini söyledi ve ekledi:

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“İnsanlar yaşlandıkça, iç kulağındaki denge ve beyindeki değişiklikler dengeyi korumalarını zorlaştırıyor. Karanlıkta yürümek gibi zorlu ortamlarda ise daha belirgin ortaya çıkıyor.”

Virginia Üniversitesi'nde kinesiyoloji kürsüsü başkanı olan Jay Hertel, yaşlı yetişkinler arasında dengenin azalmasının endişe verici olmasının nedeninin düşmelerin tehlikeli olabilmesi olduğunu söyledi ve “Yaşlı bireylerin düşmelere karşı daha dirençli olmaları için dengelerini korumalarını ve eğitmelerini istiyoruz” dedi. Kaynak: Washington Post

Araştırmacılar, yaşa bağlı potansiyel düşüşü izlemek için katılımcıları yıllarca takip eden uzun süren bir çalışma yerine, katılımcıların verilerini zaman içinde tek bir noktada ölçen kesitsel bir çalışma yürüttüler.

Kaufman, çalışmanın bir başka sınırlamasının da 40 kişilik örneklem büyüklüğü olduğunu söyledi. Daha fazla katılımcının çalışmayı daha sağlam hale getireceğini söyledi.

Diğer uzmanlar ne diyor?

Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nde geriatri ve klinik gerontoloji bölümünde egzersiz fizyoloğu olan Lyndon Joseph, klinisyenlerin bu dengeleme testinden nasıl yararlanabileceklerini daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

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Joseph, “Bunu gerçekten doğrulamak için muhtemelen araştırmaların daha büyük bir popülasyonda yapılması gerekecek ama bu ilginç bir başlangıç.” dedi.

Hertel bunun “harika bir çalışma” olduğunu çünkü araştırmacıların genellikle denge, yürüyüş ve gücü aynı anda değerlendirmediğini söyledi. Ancak katılımcılar için 100'den geriye doğru üçer üçer sayarken yürümek gibi daha zorlu yürüyüş değerlendirmelerini de görmek istediğini söyledi.

Rio de Janeiro'daki bir egzersiz tıbbı kliniğinde araştırma ve eğitim direktörü Claudio Gil S. Araújo, çalışmanın tek ayak üzerinde dengede durmanın klinisyenlerin bir kişinin dengesini değerlendirmek için kullanabileceği basit bir araç olduğu fikrini güçlendirdiğini söyledi.

Çalışma yazarları, bu düşük teknolojili bu testin insanları kemik gücünü bağımsız olarak test etmeye ve buna göre ayarlamaya teşvik edeceğini umuyor. Ekip, “Bu bulgu önemlidir çünkü bu test, ölçüm ve yorumlama için özel uzmanlık, gelişmiş araçlar veya teknikler gerektirmez. Bireylerin kendileri tarafından bile kolayca gerçekleştirilebilir.” dedi. Kaynak: New York Post

2022 yılında yapılan ve “Flamingo meydan okuması” olarak adlandırılan bir çalışma, 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde dengede duramayan orta yaşlı insanların yedi yıl içinde herhangi bir nedenden dolayı ölüm riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu tespit etti.

Dr. Claudio Gil Araújo, CNN'e verdiği demeçte, “Arabadan inmek, bir basamağı atlamak ya da merdivene çıkmak ya da inmek için düzenli olarak tek ayak üzerinde durmaya ihtiyaç duyarız. Bu beceriye sahip olmamak ya da bunu yapmaktan korkmak muhtemelen daha az egzersizle ilişkilidir.” dedi.





Dengemizi nasıl geliştirebiliriz?

Uzmanlar düzenli egzersizin dengeyi geliştirmenin anahtarı olduğunu söylüyor. Araújo, insanların dengeyi günlük rutinlerine dahil edebileceklerini, örneğin diş fırçalarken tek ayak üzerinde durup bu sürenin yarısında bacak değiştirebileceklerini ya da bir kapıyı açmak için uzanıldığında, kapı kolunu tutup tek ayak üzerinde 10 saniye boyunca dengede durabileceklerini söyledi.

Kaufman dengesini korumak için her hafta tek ayak üzerinde durma alıştırmaları yapıyor.

“Bazı günler 30 saniyeyi tamamlayabiliyorum, bazı günler ise tamamlayamıyorum ama en azından pratik yapıyorum.” dedi.