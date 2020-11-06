Tedavi edilmiş çikolata kisti tekrarlar mı?

Rahim içi zarının, bir başka deyişle endometrium tabakasının rahim dışında (örneğin; karın boşluğunda, yumurtalıklarda veya vücudun herhangi bir yerinde) oluşmasına endometriozis denir.

Normalde sadece rahim içinde bulunan, adetten sonra kalınlaşarak bebeğin yerleşmesini sağlayan ve her adet döneminde atılarak yenilenen bu endometrium dokusunun yumurtalıklarda bulunması aynı şekilde adet benzeri kanamalara yol açarak, yumurtalık içinde koyu kahve renkli kan birikmesi sonucu çikolata kisti oluşur. Bu kistlerin içerisinde biriken sıvı, eski adet kanı gibi koyu kıvamda ve rengi çikolata rengine benzediği için böyle adlandırılır. Normal adet dönemlerinde görülen fonksiyonel kistlerin aksine bu kistler gerileyip kaybolmazlar.

Bazı hastalarda hiçbir şikayet olmayabilir. Normal jinekolojik muayenede saptanır. Bu kistler çok büyürlerse ağrı ve kist duvarının yırtılması gibi ciddi problemlere neden olabilirler. Endometrioma (çikolota) kistlerinde çok nadiren de olsa kist çeperinde kanser gelişebilir.

Endometriozis tedavisi nasıl yapılır?

Endometriozis’in tedavisinde bilinen en etkili tedavilerden biri cerrahi yaklaşımdır. Hastanın durumuna göre herhangi bir engel yoksa cerrahi tedavide genellikle laparoskopik veya robotik cerrahi (kapalı ameliyat) olarak tercih edilir. Bunun nedeni ameliyat sonrası hasta konforu ve iyileşme süresinin açık ameliyatlara göre daha kısa olması, ameliyat sonrası ağrının daha az olması ve ağrı kesici ihtiyacının daha az olmasıdır.

Çikolata kisti tekrarlar mı?

Bir cerrahi operasyon geçirdiği halde, ömür boyu tekrarlamayan vakalar azımsanmayacak sayıda fazladır. Burada cerrahın tecrübesi ve kullandığı yöntem çok önemlidir. Endometriozis (çikolata kisti) civarının yakılması; kistin sadece içi boşaltılarak yerinde bırakılması ya da rahim dışına alınarak tamamen temizlenememesi durumlarında tekrarlama riski vardır. Bu yüzden operasyon başarılı geçmiş olsa da kalmış olabilecek mikroskobik odak riskine karşı cerrahi girişime ilave olarak ilaç tedavisi de kullanılmaktadır.

Operasyon sonrası uygulanan ilaç tedavisi endometriozis hastalığının tekrarlama ihtimalini azaltmaktadır. Endometriozis (çikolata kisti) operasyonlarından sonra doğum kontrol hapları, progesteronlar, GnRH analogları tedavide kullanılabilmektedir.

Gebelik ve doğum, endometrioma üzerinde geciktirici bir etkiye sahip olduğundan (hastalığı hamileliğin yok etmediğini tekrar hatırlatmak isteriz), tedavi bitiminde zaman geçirilmeden hamile kalabilmek, oluşabilecek yeni kistlerin infertilite (kısırlık) riskini artması açısından önem kazanmaktadır.