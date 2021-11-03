TCS nedir ve ne işe yarar? Araba ve motorda TCS neden kullanılır

Traction Control System’in asıl amacı ise, tekerleklerin çekiş gücü kaybını olabildiğince en aza indirmektir.

TCS Nedir ve Ne İşe Yarar?

TCS, çekiş kontrol sistemi demektir. TCS ve ABS sistemi ile birlikte hareket eden bir sistemdir. Bu iki sistem, birbirlerinin işleyişini tamamlar. TCS sisteminin çalışabilmesi için ABS sisteminde var olan tekerleklerin hız algılayıcısına ihtiyaç vardır. Bu sayede TCS ise, araçtaki tekerlerden hangisinin patinaj yaptığını rahatlıkla anlar. Bu algılama işlemi sonrasında ise, TCS sistemi sayesinde patinaj yapan tekerin hızı daha da düşürülür. Bu sayede olası bir patinajın önüne geçilmiş olur.

Araba ve Motorda TCS Neden Kullanılır?

Araçlarda TCS bulunması sayesinde çekiş kontrolü sağlanır. Araçta patinaj yapan tekerlek bu sistem sayesinde rahatlıkla tespit edilerek, tekerin hızı hemen azaltılır. Bu sayede de olası bir patinajın önüne geçilmiş olur. TCS sistemi, farklı parçalardan da yararlanır. Teker hız algılayıcı sensörü ise, tekerlerin dönme hızını algılayan bazı bölümlere sahiptir. ABS hidroliği ismi ile de bilinen bölümde yer alan valfler her tekerleğe giden basıncı kontrol eder. TCS sistemi, patinaj yapan tekerin hızını duruma göre azaltmak için ABS hidrolik sisteminden yararlanır. Bu sayede de patinaj yapan tekere fren uygulanmış olur. Bu sayede olası ciddi kazaların da önüne geçilmiş olur.

TCS sistemi tekerlerden herhangi biri patinaj yaptığı zaman hemen devreye girer. TCS sistemi, tekerin patinaj yaptığını ABS sisteminin uyarısı ile algılar. TCS patinaj olduğu zaman ABS hidrolik sistemini devreye sokar. Bunun sonucunda da tekerleğe fren uygular. Patinaj durumu bitinceye kadar, frenleme işlemi de devam eder. Güvenlik bakımından çok önemli bir sistemdir. Teknoloji geliştikçe araçlarda yer alan güvenlik sistemleri de gelişir. Bu güvenlik sistemleri sayesinde insanların can ve mal güvenliği daha kolay bir şekilde korunur. Olası bir kaza anının engellenmesi bu güvenlik önlemleri ile sağlanır. Bu sayede her yol binlerce kişinin hayatını kaybetmesinin de önüne geçilmiş olur. Bu nedenle araçlardaki güvenlik sistemlerinin bakımları düzenli olarak yapılmalıdır.