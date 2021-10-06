Taze zencefil nasıl saklanır? Taze zencecefil ne kadar süre saklanır, bozulduğu nasıl anlaşılır?

Zencefil, zencefilgiller familyasındandır. Taze ve kuru olmak üzere iki farklı şekilde kullanımı yapılır. İçeriğinde B3, B6 ve C vitaminleri bulunmaktadır.

Taze Zencefil Nasıl Saklanır?

Zencefili taze şeklinde aldıysanız, hemen bozulmaması için anında tüketmek daha uygundur. Eğer ki taze zencefili saklamak istiyorsanız o zaman, kabuklarını soymamalısınız. Kabuklarını soymayarak kuru bir havlu içerisine koyarak buzdolabında saklayabilirsiniz. Buzdolabında bu şekilde 21 gün boyunca kolaylıkla tutabilirsiniz.

Taze Zencefil Ne Kadar Sürede Saklanır?

Mide bulantısı, ağrı kesici, kanserle savaşma, kolesterol düşürme gibi birçok faydaları bulunan zencefil, her evde bulunmaktadır. Bu denli fazla faydalarının olması da, insanlar tarafından ihtiyaç duyularak kullanılmasına neden olmaktadır. Mutfaklarınızda tutacağınız zencefilin taze ve kuru olması, saklama günü açısından önemlidir.

Kuru zencefile oranla taze zencefilin daha çabuk şekilde bozulma özelliği söz konusu olabilir. Bu yüzden doğru saklama metotlarına başvurarak muhafaza etmenizde fayda var. Taze zencefil ne kadar süre içerisinde saklanır denildiği zaman, kabuk soyma işlemi yapılmadan buzdolabında tutulduğunda 21 gündür. Böylelikle 21 gün boyunca taze zencefil bozulmadan, sorunsuz bir şekilde kullanımı yapılabilir.

Taze Zencefil Bozulduğu Nasıl Anlaşılır?

Taze zencefili buzdolabında, 21 günden daha fazla tuttuğunuz zaman bozulmaya başlar. Buzdolabında bulunan taze zencefiliniz bozuldu mu bozulmadı mı yapısına bakarak anlamanız mümkündür. Zencefil kabuklarını birbirinden ayırdığınız zaman, içerisinde kırışıklıklar görüyorsanız bu bozulduğuna işarettir.

Normal şartlarda taze zencefil kabuk kısmı cilalı gibi parlaktır. Zencefil parçalarını birbirinden ayırdığınız zaman kırışıklık görülmeye başlanmış olunur. Göreceğiniz bu kırışıklıklar, taze zencefilin bozulmaya başlandığını gösterir. Zencefil yapısına bakıldığı zaman ise yumuşak ve renksiz bir görünüme bürünür. Yumuşak dokusu ve renksiz hali taze zencefilin bozulduğunu gösterir. Hem kokusu hem görüntüsü kötüleşmiş zencefili kullanmadan atmalısınız.