Taze kekik zeytinyağında nasıl saklanır? Taze dağ kekiği nasıl saklanmalı?

Kekik, keskin olan kokusu ve tadının hafif acı olması ile bilinen bir bitki türüdür. Bu nitelikler kekiğin çok daha fazla kullanım alanı bulmasını sağlamaktadır. Çeşitli yemeği daha da tatlandırabilmek amacı ile kullanılan kekik, çok sayıda özelliğe sahip olmaktadır.

Taze Kekik Zeytinyağı İçerisinde Nasıl Saklanır?

Taze kekiğin zeytinyağının içerisinde saklanması yöntemine kekik salamurası adı verilmektedir. İlk olarak taze kekik yıkanır ve suyu süzülür. Daha sonra iki yemek kaşığı tuz ile iyice ovalanır. Ovalama işleminin ardından bu biçimde 30 dakika boyunca bekletilir. Bu sürenin sonunda kekiğin suyu el ile iyice sıkılır.

Kekiğin suyunun sıkılarak suyundan arındırılması dikkat edilmesi gereken bir detay olmaktadır. Bir yemek kaşığı kadar dövülmüş limon tuzuyla ve iki yemek kaşığı kadar kırmızı pul biber ile birlikte iyice karıştırılır. Karışım çok sıkı bir biçimde, arada neredeyse hiç hava almayacak biçimde bir kavanoza bastırılıp doldurulur.

Kavanozda bulunan kekik karışımının üzerine, onu bütünüyle kaplayacak oranda zeytinyağı konur ve kavanozun ağzı kapatılır. Bu esnada zeytinyağı mevcut kavanozun dip kısmına doğru sızacaktır. Belli bir süre sonra, kavanozda yer alan kekiğin üstünü kaplayacak kadar yeniden zeytinyağı konur ve bu şekilde kekik karışımının hava ile teması bütünüyle kesilmiş olur. Kavanozun ağzında bulunan kekikler, eksiksiz olarak zeytinyağı içerisinde kalınca, kavanozun ağzı sıkı bir şekilde kapatılarak serin olan bir yerde ya da buzdolabında saklanır.

Taze Dağ Kekiği Nasıl Saklanır?

Taze dağ kekiği, kapalı polietilen içerisine yerleştirilir ve dondurucudan uzakta olan bir buzdolabında saklanır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta torbaların çok sıkı bir şekilde doldurulmaması gerektiğidir. Sürgünlerin serbest kalması gerekmektedir. Bu sayede yedi gün boyunca taze dağ kekiği oldukça kolay bir şekilde saklanabilmektedir.