Taze fasulye buzlukta nasıl saklanır? Buzlukta çiğ taze fasulye saklanır mı?

Sebze ürünlerinden birisi olan taze fasulye zevkle yenen yemeklerden birisidir. Kimi zaman sade yapılan taze fasulye kimi zamansa etli şekilde yapılmaktadır. Taze fasulyenin yörelere göre farklı yapılış şekilleri bulunmaktadır. Bu ürünü buzlukta saklamayı düşünen birçok kişi vardır. Bu yüzden taze fasulyenin buzlukta saklanıp saklanmayacağı sıkça merak edilmektedir.

Taze Fasulye Buzlukta Nasıl Saklanır?

Taze fasulyeyi buzlukta saklamak oldukça kolaydır. Bu şekilde canınız taze fasulye çektiği zaman kolayca ulaşma şansınız olacaktır. Teze fasulyeyi pişmiş veya çiğ olarak buzlukta saklayabilirsiniz.

Taze fasulyeyi buzlukta saklamadan önce fasulyeleri ayıklayın ve ikiye bölün. Hazırladığınız fasulyeleri sudan geçirin. Daha sonra tencereye su ekleyerek fasulyeleri 5 dakika kadar kaynatın. Sonrasında ise buzlu su ile dolu bir kaba fasulyeleri atın. Bu sayede fasulyeler şoklanmış olacaktır.

Fasulyeler soğuduğu zaman sudan çıkarın ve buzdolabı poşetlerine paylaştırın. Tabi sudan çıkardığınız fasulyeleri iyice kurutmayı unutmayın. Temiz bir yere fasulyeleri yayabilir veya bezle kurulayabilirsiniz. Poşetlerin havasını alarak iyice sarın. Ardından bir poşet daha geçirerek buzluğa kaldırın. Bu sayede fasulyeler uzun bir süre buzlukta bozulmadan kalacaktır.

Tane fasulyeyi yemek olarak pişirerek de buzlukta saklayabilirsiniz. Bunun için fasulyeyi normal şekilde ayıklayın ve domates ekleyerek tencerede pişirin. Daha sonra bu yemek soğuyunca buzdolabı poşetlerine koyarak buzluğa atabilirsiniz. Çift buzdolabı poşeti geçirmeniz yararlı olacaktır. Bu sayede fasulyeler koku yapmaz ve uzun süre dayanır.

Buzlukta Çiğ Taze Fasulye Saklanır mı?

Buzlukta taze fasulye saklamak son derece mümkündür. Bunun için aldığınız taze fasulyeleri iyice yıkayın ve sularını süzün. Daha sonra ise kuru bir hale getirdiğiniz fasulyeleri buzdolabı poşetine koyarak buzluğa atabilirsiniz. Buzdolabı poşetini iki tane olacak şekilde kullanmayı ihmal etmeyin. Taze fasulyeler buzlukta uzun süre bozulmadan kalacaktır.