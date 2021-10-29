Tavşan İsimleri 2021 - Erkek Ve Dişi İçin En Güzel, Komik, Mitolojik Ve Unisex Türkçe İle İngilizce İsimler İle Anlamları

Sevimli ve pofuduk uzun kulaklı tavşanların hem dişileri hem de erkekleri için birbirinden farklı isimler bulunmaktadır. Tavşan sahibi olan kişiler bu isimler arasından hoşlarına giden isimleri seçebilirler.

Tavşan İsimleri 2021

Kulakları oldukça gelişmiş olan ve hemen hemen her duyduğu sese şaşkınlıkla tepki veren tavşanların birbirinden ilginç isimleri vardır. Başka canlıların yaklaşması ile genelde uzaklaşırlar. Ancak bu durumları aşmış ve kendini sevdiren tavşanlarda bulunmaktadır. Tavşan sahipleri hayvanlarına isim verirken onların görünüş, karakter ve özelliklerine uygun isimler seçmektedirler.

Dişi Tavşanlar İçin En Güzel ve Komik İsimler - Anlamları

Tavşanları olan kişiler tavşanlarının görünümlerine göre isim verirken cinsiyetine göre de isim verebilirler. Dişi olan tavşanlar için şu isimler daha çok verilmektedir:

- Cıvık; daha çok sevimli ve kendini sevdiren tavşanlara verilir.

- Ciciş; süslü ve dikkat çeken bir tavşan ismidir.

- Angel; tavşanlara verilen İngilizce isimlerden en popüleridir.

- Bade; renk olarak bade rengine yakın tavşanlara verilebilir.

- Ela; göz renkli farklı tavşanlara bu isim verilebilir.

- Elma; elma gibi şişman ve toplu tavşanlar için ilginç bir isimdir.

- Kokoş; tavşanlar için verilecek ilginç bir isimdir.

- Pamuk; en çok tercih edilen tavşan ismidir. Genelde beyaz ve tüylü olmaları bu isimi cazip kılar.

- Bonibon; eğlenceli bir tavşan adıdır.

- Fıstık; diğer hayvanlarda görülen bu isim tavşanlara da verilebilir.

- Pıtır; biraz yaramaz ve haylaz tavşanlara göre bir isimdir.

- Candy; mitolojik ve yabancı dilde isim arayanlara özeldir.

- Pıtırcık; tavşanı daha sevimli ve tatlı kılan bir isimdir.

- Ponçik; tonton tavşanlar için verilebilecek eğlenceli bir addır.

- Pırtık; komik bir tavşan ismidir.

Erkek Tavşanlar İçin En Güzel, İngilizce, Mitolojik ve Komik İsimler

Erkek tavşanlarında dişi tavşanlar gibi ilginç ve değişik isimleri bulunmaktadır. Bu isimler hem kişinin beğenisi hem de tavşanın dış görünüşüne göre değişebilir. Erkek tavşanlar için seçilen isimler:

- Alvin; uzun dişleri olan tavşanlara verilecek ilginç bir İngilizce isimdir.

- Alf; eski ve unutulmayan yabancı isimler arasındadır.

- Azman; vazgeçilmeyen hayvan isimlerinden olan bu isim haylaz tavşanlara verilebilir.

- Eko; komik ve gülünç bir isim düşünenler için bire birdir.

- Behlül; dizi ile meşhur olan bu isim çapkın tavşanlara verilebilir.

- Bıdık; sevimli ve tıknaz tavşanlar içindir.

- Haydut; yaramaz ve yerinde duramayan tavşanlara bu isim tercih edilir.

- Çiko; erkeksi ve asil tavşanlara verilebilir.

- Şaşkın; hal ve hareketleri tam oturmayan tavşanlar için düşünülebilir.

- Bumba; hareketli tavşanlar için eğlenceli bir isimdir.

- Aristo; mitolojik ve değişik isim düşünenler için olabilir.

- Bücürük; sevimli ve tatlı bir addır.

- Dudu; beyaz rengin dışında koyu rengi olan tavşanlara verilebilir.

- Zıpkın; çok hareketli ve tuttuğunu koparak erkek tavşanlar için özel bir isimdir.

- Asi; yerinde durmayan ve sürekli kuralları tanımayan tavşanlar için bu isim tercih edilebilir.