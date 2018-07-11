Ara
GİRİŞ
MENÜ
Haberler >Aile >Çocuk >Eğitim >Tatilde öğrenme kaybına dikkat!

Tatilde öğrenme kaybına dikkat!

Hürriyet Haber
Son Güncelleme:

Çocukların okulda öğrendiği bilgileri tekrar etmemeleri sonucunda beyin, sonraki süreçlerde bu bilgileri tekrar ‘geri getirme’ durumunda zorluk yaşıyor. Çocukların gelecek ders yılında sorun yaşamamaları için yaz tatilinde yapılan aktiviteler çok önemli.

Okulların tatile girmesiyle birlikte anne-babaların gündemine yerleşen önemli konulardan biri ‘tatilde öğrenme kaybı’. Çocukların yıl içerisinde okulda edindiği bilgi ve becerinin bir kısmını yaz tatilinde kaybederek bir sonraki sınıfa geçmesi durumuna tatilde öğrenme kaybı deniliyor. Uzmanlar, tatilde öğrenme kaybının en fazla ilköğretim çağındaki çocuklarda görüldüğünü belirtirken tatilde öğrenme kaybının çocuğun tatilini nasıl değerlendirdiğine göre değiştiğini vurguluyorlar.

“PEK ÇOK ÜLKE ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR”

Tatilde öğrenme kaybına dikkat

Tatilde öğrenme kaybının, çocuğun akademik becerileri ve öğrenme süreçleri açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, ebeveynlerin ‘Nasılsa seneye toparlar’ yaklaşımının çocukların ilerleyen süreçlerde olması gereken seviyelerden çok daha geriye düşmesine sebep olduğuna dikkat çekti. Bu durumu büyük bir problem olarak gören çoğu ülkede öğrenme kayıplarıyla alakalı çok sayıda çalışmanın yürütüldüğünü ifade eden Klinik Psikolog Özçelik, “Ülkemizde de yapılan çalışmalar gösteriyor ki öğrencilerin zenginleştirilmiş çevresel materyallerle iç içe olmaları yaz tatilinde öğrenme kayıplarını azaltırken; çocukların çevresel materyal eksikliği yaşadığı şartlar ise öğrenme kayıplarını arttırabiliyor. Yapılan araştırmalar aynı zamanda durumun önemini algılayan okul ve ailelerin çocuğa verdiği desteğin de altını çiziyor. Bu noktada ise görev, bilinçlenme sürecinde büyük rol oynayacak olan aile ve okullara düşüyor” dedi.

TATİLDE ÖĞRENME KAYBI NASIL ÖNLENİR?

Tatilde öğrenme kaybına dikkat

Tatilde öğrenme kaybının tamamen önüne geçilebilir bir durum olduğunu söyleyen Klinik Psikolog Dila Özçelik, “Uzun yaz tatillerini, çocukların tamamen öğretici ve eğitici aktivitelerden uzaklaştığı bir dönem olarak görmemek gerekli. Bu dönemler, çocukların istek ve tercihleri doğrultusunda yeni bilgiler edinilmesine fırsat verilen değerli bir periyot olarak görülmeli. Bu noktada çocuğun öğrenme kaybını minimuma indirecek olan seçenekler yaz okulları, eğitici öğrenme setleri, spor ve sanatsal faaliyetler, aile ve arkadaşlarla birlikte planlanan aktiviteler olarak sıralanabilir. Tüm bunların ortak noktası olarak çocukların keyif aldığı aktiviteler ön planda tutulmalı, çocuğun sorumluluk alarak plan yapmasına müsaade edilmeli ve çocuğa ‘zorundalık’ hissinden ziyade ‘merak’ duygusu aşılanmalıdır” diye konuştu.

Etiketler: yaz tatilinde çocuk , yaz tatilinde ders çalışma , yaz tatilinde ders çalışmak , yaz tatilinde çocuklar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberleri, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi http://hurriyet.com.tr ;Hurriyet.com.tr haber içerikleri izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2022
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.