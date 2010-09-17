Çocuklar için başlayan tatil havası, karnenin alınması ile resmi bir izne dönüşüyor. Halbuki eğitimciler ve ebeveynler, çocuğun sınırsız özgürlük yerine kitap okumasını, biraz ders çalışmasını istiyorlar. Peki tatil için nasıl bir program oluşturulmalı?

Tatilin ilk amacı dinlenmek olmalıdır. Tüm yaz mevsimini akademik hayatın devamı niteliğinde ve yoğunluğunda geçirmek çocuğun yeni döneme hazır başlamasını güçleştirir. Çocuğunuzun ne hissettiğini bilmeniz ve bunu çocuğunuzla paylaşmanız önemlidir. Aksi halde çocuğunuz onun için hazırladığınız yaz planına siz istediğiniz için uyar, bu da onu gelişimini desteklemez.

Tatilde Ders Çalışılmalı mı?

Tatil zamanında ders çalışmak çocuklar için oldukça sıkıcı ve zorla yaptıkları bir çalışma gibi görünür. Çünkü çocuklar, tatili hak ettiklerini, tüm yıl çok yorulduklarını, tatilde ders çalışmak istemediklerini belirtirler. Belki de bu yüzden çocuğunuza uygun bir yaz planı sağlamadan önce bazı noktalara dikkat etmek gerekir.

Tatilin ilk amacı dinlenmek olmalıdır. Tüm yaz mevsimini akademik hayatın devamı niteliğinde ve yoğunluğunda geçirmek çocuğun yeni döneme hazır başlamasını güçleştirir.

Sadece karne ve karnede gelen notlara göre yazı planlamak çocuğun tüm sene boyunca gösterdiği çabasını hiçe sayar. Bu nedenle karnede gelen notlara göre değil, çocuğun sene içinde sergilemekte zorlandığı becerilere göre bir plan yapılmalıdır.

Tatil sürecini planlamadan önce mutlaka anne baba olarak öğretmen ve eğitimcilerden geçen yıla dair bilgi alınmalıdır. Çünkü bazen anne babaların akademik hayatla ilgili görüşleri öğretmeninkiyle uymayabilir.

Çocuğunuzun ne hissettiğini bilmeniz ve bunu çocuğunuzla paylaşmanız önemlidir. Aksi halde çocuğunuz onun için hazırladığınız yaz planına siz istediğiniz için uyar, bu da onun gelişimini desteklemez. Bu yüzden “Bu sene iyi bir tatil hak ettin, tüm sene çok uğraştın, yoruldun” diyerek başlayın. Böylelikle o da çabasına değer verdiğinizi fark eder.

Tatil Sürecinde Dersin Temel Amaçları

- Çocuğun okuma, anlama, muhakeme, aritmetik gibi temel becerilerine dair bilgilerin unutulmasını engellemek

- Çocuğun gelecek akademik dönemde gerekli olacak becerilerini taze tutmak

- Uzun bir yaz tatilinden sonra akademik hayata birden bire geçişi kolaylaştırmak

- Gelişmesi gereken becerileri, stresin daha az olduğu, sınav, not gibi performans kaygısı yaratan etmenler olmadan desteklemek

- Hepsinden önemlisi, çocuğun bilişsel becerilerinin gelişmesini desteklemeye devam etmek

Böyle bakıldığında tatil dönemi, sıkı bir çalışma kampı olarak değil, biten dönemle gelecek dönem arasındaki bağı koparmayacak sağlam bir ip olarak görülmelidir.

Uzman Psikolojik Danışman

Seçil Akaygün Cüntay