Tarık İsminin Anlamı Nedir? Tarık Ne Demek?

Tarık Arapça kökenli bir isimdir. Ancak Türkiye'de çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşan ve hala sıkça kullanılan bir addır. Ayrıca anlamı ile dikkat çeken ve erkek çocukları için Türkiye'de en çok öne çıkan isimlerden biridir.

Tarık İsminin Anlamı

Tarık ‘sabahyıldızı’, ‘zümre’ ve ‘venüs’ gibi anlamlara gelmektedir. Arapça üzerinden Türkçeye çevrildiği zaman bu anlamlara geldiği biliniyor. O yüzden birbirinden güzel anlamları ve hoş telaffuzu nedeniyle erkek bebekler için en çok kullanılan isimlerden biridir.

Diğer taraftan Tarık isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği konusunda birçok kişi araştırma yapmaktadır. Tarık adı Kur'an-ı Kerim'de yer alan isimlerden biridir. Bu bilgi doğrultusunda minik yavrunuz için Tarık ismini koyabilirsiniz.

Tarık aynı zamanda sözcük anlamı olarak mahkemeye başvurma ya da dava anlamlarına gelmektedir. Ancak genel olarak isim üzerinden verilen anlamları doğrultusunda ele alınmaktadır. Böylece erkek bebeğiniz için Tarık ismini koyarak ona anlamlı bir ad verebilirsiniz. Özellikle sabahyıldızı ve venüs anlamları Tarık isminin çok daha özel hale gelmesine olanak tanıyor.