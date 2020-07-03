Tarihi geçen güneş koruyucu kremi ciltte hasara neden olur mu?

Şahane yaz mevsimini denizi ve güneşi kim sevmez? Ama dikkat etmezsek bu güzel yaz ayları cildin daha çok kuruduğu ve yıprandığı aylar olabilir.

Yaz aylarında cildi korumada en büyük dostumuz güneş koruyucumuz. Pek çok ürün gibi güneş koruyucularda bozulur ve etkinliğini yitirir.

Plajda, arabada, sıcak hava ve güneş altında beklemiş ürünlerin yapısı değişir, etkinliği azalır. Bu durumda ürün cildinizde yeterli koruma sağlayamaz, yanık oluşumuna neden olabilir. Ayrıca içerisinde bakterilerin çoğalması bazı enfeksiyonlara ortam yaratabilir.

Ürünün kokusu, kıvamı ve rengi değişmiş ise kimyasal yapısı değişmiştir. Bu da doğal olarak ciltte tahriş ve alerjilere neden olabilir.

Sonuç olarak baktığımızda bayatlamış ürünler fayda yerine risk getiriyor.

Peki nelere dikkat edilmeli?

Ürününüzün son kullanma tarihine dikkat edin. Genellikle ürünlerin son kullanma tarihleri üzerinde yazar. Eğer bu tarihler geçmişse kullanmayın. Ürünleri güneş altında ve sıcak ortamda tutmayın. Mümkün olduğunca serin ve kuru ortamda saklayın. Renk, kıvam ve kokusunda değişiklik gördüğünüz ürünleri kullanmayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmış güneş koruyucuları son kullanma tarihine kadar kullanabilirsiniz. Ürün açılmışsa 1 yıl içinde kullanmaya özen gösterin.