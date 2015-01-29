Tarif yarışmamızın sonuçları belli oldu
İşte kazanan isimler ve enfes tarifleri...
Kazanan kişilerin en geç 30 Ocak saat 12:00’a kadar adres ve cep telefonu bilgilerini göndermeleri gerekmektedir.
Hediye çekleri 28 Şubat tarihine kadar geçerlidir. İndirimli ürünlerde geçerli değildir.
İŞTE KAZANAN TARİFLER
PINAR TOPUK- CHEESECAKE TARİFİ
BEHİYE OKUR- ŞEKER HAMURLU AŞK KURABİYELERİ
CEYDA GÜNAL- AYVA TATLISI TARİFİ
BİRGÜL ERDOĞAN- ŞAPKALI KABAK DOLMA TARİFİ
SİBEL IŞIK- PRATİK KEKLİ BAKLAVA TARİFİ
SERPİL SUMER- YUMURTALI PİDE TARİFİ
NAZLI SEVDA HELVACIOĞLU- SADRAZAM LOKUMU TARİFİ
SABİHA ÇAKICI- RUM USÜLÜ YALANCI DOLMA TARİFİ
SUDE ÜNSAL- MEYVELİ BONBON TARİFİ
SERAP ENGEL- ÇİKOLATALI ŞEFTALİ KURABİYE TARİFİ
FATOŞ DURU AKTAŞ- SİLİNDİR ÇİKOLATALI GOFRETLİ DOĞUM GÜNÜ PASTASI TARİFİ
MÜGE ERDEN- SOYA SOSLU KREMALI TAVUK SOTE TARİFİ
TÜLAY Y GEYDİRİCİ- ELDE AÇMA ISPANAKLI KOL BÖREĞİ TARİFİ
MÜRÜVET ÇÖKEN- PUF EKMEK TARİFİ
ÖZGÜR KARABULUT- TARHANA SOSLU FENER IZGARA TARİFİ
MERYEM ÖZTEN- HINGEL (PATATESLİ MANTI) TARİFİ
ESEN ALKIŞ- SUMAKLI ETLİ DOLMA TARİFİ
BELGİN BEYCUR- İŞ TERFİSİ PASTASI
YEDEKLER
FEYZA ÜNLÜ- ÇİKOLATALI SARMA TART TARİFİ
GÜLLÜ BALCI- EBRULİ PASTA TARİFİ
SEMA SAYDAM- KOLAY BROWNİ TARİFİ
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