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Tarif yarışmamızın sonuçları belli oldu
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İşte kazanan isimler ve enfes tarifleri...

Kazanan kişilerin en geç 30 Ocak saat 12:00’a kadar adres ve cep telefonu bilgilerini göndermeleri gerekmektedir.

Hediye çekleri 28 Şubat tarihine kadar geçerlidir. İndirimli ürünlerde geçerli değildir.

İŞTE KAZANAN TARİFLER

PINAR TOPUK- CHEESECAKE TARİFİ

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BEHİYE OKUR- ŞEKER HAMURLU AŞK KURABİYELERİ

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CEYDA GÜNAL- AYVA TATLISI TARİFİ

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BİRGÜL ERDOĞAN- ŞAPKALI KABAK DOLMA TARİFİ

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SİBEL IŞIK- PRATİK KEKLİ BAKLAVA TARİFİ

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SERPİL SUMER- YUMURTALI PİDE TARİFİ

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NAZLI SEVDA HELVACIOĞLU- SADRAZAM LOKUMU TARİFİ 

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SABİHA ÇAKICI- RUM USÜLÜ YALANCI DOLMA TARİFİ

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SUDE ÜNSAL- MEYVELİ BONBON TARİFİ

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HACER TAŞ- MAGNOLİA TARİFİ

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SERAP ENGEL- ÇİKOLATALI ŞEFTALİ KURABİYE TARİFİ

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SELDA ESEROĞLU-KALAKAY TARİFİ

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FATOŞ DURU AKTAŞ- SİLİNDİR ÇİKOLATALI GOFRETLİ DOĞUM GÜNÜ PASTASI TARİFİ

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MÜGE ERDEN- SOYA SOSLU KREMALI TAVUK SOTE TARİFİ

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TÜLAY Y GEYDİRİCİ- ELDE AÇMA ISPANAKLI KOL BÖREĞİ TARİFİ

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MÜRÜVET ÇÖKEN- PUF EKMEK TARİFİ

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ÖZGÜR KARABULUT- TARHANA SOSLU FENER IZGARA TARİFİ

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MERYEM ÖZTEN- HINGEL (PATATESLİ MANTI) TARİFİ

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ESEN ALKIŞ- SUMAKLI ETLİ DOLMA TARİFİ

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BELGİN BEYCUR- İŞ TERFİSİ PASTASI

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YEDEKLER

FEYZA ÜNLÜ- ÇİKOLATALI SARMA TART TARİFİ

GÜLLÜ BALCI- EBRULİ PASTA TARİFİ

SEMA SAYDAM- KOLAY BROWNİ TARİFİ

SELDA TOYCU- ISLAK KURABİYE TARİFİ

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