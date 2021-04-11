Tarçın Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Tarçın Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Tarçın yağı, oldukça hoş bir kokuya sahiptir. Vücuttaki şeker oranını dengeleyen tarçın yağı insanlarda dikkat süresini arttırır. Tarçın yağının insan sağlığına pek çok yararı vardır.



Tarçın Yağı Nedir?



Defnegiller ailesinden olan tarçının yağı çıkarıldığı takdirde bu tarçın yağının insan sağlığına pek çok yararı bulunmaktadır. Hoş kokulu ve aromatik olan tarçın yağının mikropları öldürme özelliği de bulunmaktadır. Tarçın yağının da pek çok şifalı yönü bulunuyor. Çam olarak da demlenen tarçının yağı pek çok alanda kullanılabiliyor. Tarçın yağı koklamak insanlardaki dikkat süresini arttırır. Bunun yanı sıra tarçın yağı beyin fonksiyonlarına da iyi geliyor. Endüstride distilasyon metodu ile elde edilen tarçın yağı buhar distilasyonu yöntemi ile elde edilir. Tarçının yağı pek çok alanda kullanılabilir.



Tarçın Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?



Tarçın yağı distilasyon yöntemi ile elde edilir. Tarçın yağı buhar distilasyonu metodu ile yapılır. Tarçının kökleri ile yapraklarından uçucu bitkisel yağlar yapılır. Tarçın yağı hazır alınabilir. Bunun yanı sıra tarçın yağı evde de yapılabilir. Evde tarçın yağı yapılırken bir kavanozun içine zeytinyağı ve tarçın kabukları konulur. Sonrasında ise bu kavanozun ağzı hava almayacak şekilde kapatılır. Bu kavanozu 3 hafta boyunca oda ısısında bekletmek gerekir. Bunu da her gün düzenli olarak çalkalamak gerekir. Tarçın yağı bu şekilde elde edilir.



Tarçın Yağı Ne İşe Yarar?



Tarçın yağının kullanıldığı pek çok alan bulunmaktadır. Şifa kaynağı olarak bilinen tarçın yağı kan şekerini düzenlemektedir. Tarçın yağının ise kanı temizleme özelliği bulunmaktadır. Kan dolaşımını da hızlandıran tarçın yağı kalp ve damar hastalıklarını da önlemektedir. Beyinsel faaliyetleri yüksek oranda arttıran tarçın yağı hafızayı güçlendirerek konsantrasyonu da arttırmaktadır. Tarçın yağı hazmı kolaylaştırırken bağırsakları da düzenler. Bağırsak solucanlarını gidermek için ce tarçın yağı kullanılır.



Tarçın Yağı Neye İyi Gelir?



Tarçın yağı genel olarak beyinsel fonksiyonları geliştirmek için kullanılır. Mide hazımsızlıklarını da gidermesi ile bilinen tarçın yağı çoğu zaman hazmı kolaylaştırarak bağırsak işleyişini de düzenlemektedir. Bağırsak solucanlarının giderilmesinde de tarçın yağı yoğun olarak kullanılır. Tarçın yağı sinir sistemine olumlu bir etki yapmaktadır. Gerginliği alan tarçın yağı hoş kokusu ile sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Özellikle uykusuzluğa karşı da tarçın yağı kullanılmaktadır. Ruhi sıkıntıları gideren tarçın yağı düzenli bir şekilde kullanıldığında stresi de önlemeye yardımcı olur.



Tarçın Yağı Faydaları



Tarçın yağının sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Özellikle ruhi hastalıkların tedavisinde kullanılan tarçın yağı sinir sistemini olumlu bir şekilde etkiler. Uykusuzluk durumunda da çözüm sağlayan tarçın yağı genel olarak sakinleştirici bir etkiye sahip olması ile bilinir. Kanı da temizleyen tarçın yağı kan dolaşımını hızlandırmaktadır. Özellikle kalp ve damar hastalıklarının iyileştirilmesinde de tarçın yağı yoğun olarak kullanılır. Doğal bir şekilde elde edilen tarçın yağı beyinsel faaliyetlere de katkı sağlar. Tarçın yağı cinsel gücü de arttırmaktadır. Ağız kokularını gidermek için de tarçın yağı kullanılır.



Tarçın Yağı Nasıl Kullanılır? Tarçın Yağı Kullanımı



Tarçın yağı suya damlatılarak içilebilir. Ayrıca tarçın yağı vücuda sürülerek de yaraları iyileştirebilir. Banyo sularına tarçın yağı damlatılması da stresi ve günün yorgunluğunu alabilir. Cilt sorunlarını gidermek için de tarçın yağı yüze sürülebilir.