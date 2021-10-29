Tanrıça İsimleri - Yunan, Mısır, Sümer, İskandinav Ve Mitolojik Güçlü Kadın Tanrıça İsimleri İle Anlamları

Kadın tanrıçaların gücü ve etkisi, hem Doğu hem de Batı ikonografisinin temel taşıdır.

Tanrıça İsimleri

Binlerce yıldır, dünyadaki kültürlerde tanrıçalara tapınılmıştır. Bu önde gelen kadın tanrılara yalnızca saygı gösterilmekle kalmaz, aynı zamanda diğer armağanların yanı sıra kozmik enerji, eskimeyen güzellik, ilahi kehanet ve iyileştirme yetenekleri gibi güçlü niteliklerle de itibar edilir. Farklı kültürlerden, her biri benzersiz bir dizi özelliği bünyesinde barındıran çok sayıda tanrıça vardır. Aşktan anneliğe ve sanata, bu güçlü kadın varlıklar zamanın ötesine geçti ve çağdaş izleyicilere ilham vermeye devam ediyor.

1633'te Rembrandt van Rijn, Roma savaş tanrıçası Bellona'nın güçlü bir tasvirini yaptı. Daha sonra, 1898'de Viyanalı sanatçı Gustav Klimt, Pallas Athene'de tanrıçanın klasik Yunan versiyonunu özellikle yeniden yarattı. Bugün müzayede pazarı, Hindu heykellerinden Yunan çanak çömleklerine kadar çeşitli medya aracılığıyla bu güçlü kadınların temsilleriyle doludur. Bu canlandırıcı tanrıçalardan bazılarını ve günlük hayatınıza ilham vermektedir.

Yunan Mitolojik Güçlü Kadın Tanrıça İsimleri İle Anlamları

Amphitrite (Yunanca) - Eski deniz tanrıçası ve Tanrı Poseidon'un eşi,

Afrodit (Yunanca) - Aşkın ve bereketin güzel tanrıçası,

Artemis (Yunanca) - Bağımsız bir ruh, o av, doğa ve doğum tanrıçasıdır,

Athena (Yunanca) - Savaş ve bilgelik ve yerli zanaat tanrıçası,

Demeter (Yunanca) - Tahıl yetiştirmenin, korumanın ve hasat etmenin en iyi yolu hakkında büyük bilgiye sahip olan hasat tanrıçası,

Hemera (Yunanca) - Gün ışığının İlkel Tanrıçası,

Hera (Yunanca) - Olimposluların Kraliçesi ve evlilik ve doğum tanrıçası,

Hestia (Yunanca) - Yunan Panteonunun yerli Tanrıçası,

İris (Yunanca) - Gökkuşağı tanrıçası ve Tanrıların habercisi,

Metis (Yunanca) - Antik, bilgelik ve sağduyu tanrıçası,

Rhea (Yunanca) - Toprağın ve kadınların verimliliğinden sorumlu antik Titan Toprak Tanrıçası,

Themis (Yunanca) - İlahi adalet, düzen ve gelenek tanrıçasıdır.

Mısır Mitolojik Güçlü Kadın Tanrıça İsimleri İle Anlamları

Bast (Mısır) - Ünlü kedi tanrıçası, hamile kadını ve çocukları korudu,

Hathor (Mısır) - Bu göksel ineğin etki alanları müzik, dans, neşe ve doğurganlığı içeriyordu,

Maat (Mısır) - Hakikat, adalet ve denge tanrıçası,

Nephthys (Mısır) - Ölüm, çürüme ve görünmeyenlerin tanrıçası,

Seshat (Mısır) - Muhasebe, mimari, astronomi, tarihi kayıtlar ve matematikten sorumlu olan büyük katip ve kütüphaneci Tanrıça,

İsis (Mısır) - Bu ünlü Tanrıça'nın pek çok farklı yönü vardır, en önemli rolleri yaşam ve sihir tanrıçasıdır.

Sümer Mitolojik Güçlü Kadın Tanrıça İsimleri İle Anlamları

Ereshkigal (Sümer) - Attalu'nun tanrıçası, ölülerin ve ataların anılarının diyarı,

İnanna (Sümer) - Aşk, savaş ve bereket tanrıçasıdır.

İskandinav Mitolojik Güçlü Kadın Tanrıça İsimleri İle Anlamları

Freya (İskandinav) - Aşk, güzellik, doğurganlık, savaş, zenginlik, kehanet ve sihir tanrıçası,

Frigg (İskandinav) - Evlilik, doğum, annelik, bilgelik, ev idaresi ve dokuma ve eğirme tanrıçası,

Hella (İskandinav) - İskandinav ölüler diyarının korkunç Tanrıçası,

Indunn (İskandinav) - Gençlik ve bahar tanrıçasıdır.

Roma Mitolojik Güçlü Kadın Tanrıça İsimleri İle Anlamları

Ceres (Roma) - Bu tarım ve tahıl tanrıçası adı,

Clemencia (Roma) - Bağışlama ve merhamet tanrıçası,

Diana (Roma) - Av ve vahşi hayvanların tanrıçası,

Flora (Roma) - çiçek tanrıçası,

Juno (Roma) - Evlilik, hamilelik ve doğum tanrıçası,

Luna (Roma) – Güzel bir ay tanrıçası,

Minerva (Roma) - Bilgelik, tıp ve zanaat tanrıçası,

Venüs (Roma) - Aşk ve güzellik tanrıçası,

Vesta (Roma) - Kutsal Alevin Koruyucusu olarak bilinir.