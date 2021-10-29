Mitolojide yer alan Tanrılar ait olduğu toplum tarafından değerli olan ve temsil ettiği alan hakkında bilge bir kişilik olarak kabul edilmektedir. Mitolojideki Tanrıların ortak özelliği her birinin kutsal ve ölümsüz olarak kabul edilmesi şeklinde belirtilmektedir.

Tanrı İsimleri - İskandinav, Yunan, Mısır ve Mitolojik Erkek Tanrıların İsimleri İle Anlamları

Mitolojide her uygarlığa ait olan pek çok Tanrı bulunmaktadır. İnsanlar tarafından söylediklerinin ve yaptıklarının bir önemi ve anlamı olan bu Tanrıların çeşitli üstün güçlere de sahip olduğu ifade edilmektedir. Bu Tanrılardan İskandinav Tanrılarının isimleri ve anlamları şu şekilde sıralanmaktadır:

Odin

İskandinav mitolojisinin en büyük Tanrısı olmaktadır. Asgard’a krallık yapmakla beraber bilgelik, şiir ve savaş gibi alanlarda başarılı bir Tanrı olmaktadır.

Thor

Yıldırım, gökyüzü ve tarım Tanrısı olmaktadır. Thor Tanrısı sadık olan savaşçı ve onurlu bir karaktere sahip Tanrılar arasında gösterilmektedir.

Loki

Kötülük, düzenbazlık ve hile Tanrısı olmaktadır.

Heimdall

Tanrı Heimdall, Aesir Tanrılarından biri olarak ve sürekli uyanık bir şekilde tanrıların aleminin koruyuculuğunu yapan bir Tanrı olarak ifade edilmektedir.

Baldur

Tanrıların en yakışıklısı olarak bilinen bir Tanrı olmaktadır.

Hodr

İskandinav mitolojisinde kör karanlık bir Tanrı olarak bilinir.

Tyr

Zafer ve adalet tanrısı olmaktadır. Tanrılar arasında bilinen en cesur Tanrı olmaktadır.

Bragi

Şiir ve müzik Tanrısı olarak bilinmektedir.

Forseti

Adalet dağıtan ve barışı simgeleyen bir Tanrı olarak bilinmektedir.

Ullr

Kış ve avcılık Tanrısı olan bu Tanrı iyi bir okçu da olmaktadır.

Freyr

Bereket Tanrısı olan bu Tanrı hasat ,güneş ve verimlilik ve yağmur ile ilgili olan konularda bilgi sahibi olmaktadır.

Njord

Deniz Tanrısı olarak bilinmektedir. Fırtınaları keserek gemilere yardım eden bir Tanrı olmaktadır.

Yunan Tanrılarının isimleri ve anlamları şu şekilde olmaktadır:

Zeus

Gökyüzü, şimşek ve gök gürültüsü Tanrısı olan bu Tanrı Yunan Tanrılarının en önemlisi olmaktadır.

Poseidon

Deniz Tanrısı olarak bilinmektedir.

Apollo

Işık, müzik, sanat, doğruluk ve bilginin Tanrısı olarak bilinmektedir.

Hermes

Ticaretle ilgilen bir Tanrı olmaktadır.

Dionysos

Yunan mitolojisinde şarap Tanrısı olarak bilinmektedir.

Ares

Savaş Tanrısı olmaktadır.

Hades

Ölüm Tanrısı olmaktadır.

Kronos

Zaman Tanrısı olarak adlandırılmaktadır.

Mısır Tanrılarının isimleri ve anlamları şu şekilde belirtilmektedir:

Anhur

Av ve savaş Tanrısı olmaktadır.

Neper

Tahıl Tanrısı olarak ifade edilmektedir.

Osiris

Yeraltı dünyasının Tanrısı olarak bilinmektedir.

Ra

Güneş Tanrısı olarak bilinmektedir.

Khonsu

Ay Tanrısı olmaktadır.

Mihos

Aslan Tanrı olarak bilinmektedir.

Aten

Güneş Tanrısı olarak bilinmektedir.

Mitolojik erkek Tanrılardan bazılarının isimlerini ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

Yunan Mitolojisine ait olanlar: Zeus, Hades, Ares, Apollon, Poseidon

Türk mitolojisine ait olanlar: Tengri, Öd Tengri, Boz Tengri, Kayra, Ülgen, Erlik

Roma mitolojisine ait olanlar: Cupid, Jüpüiter, Mars, Apollon,

Mısır mitolojisine ait olanlar: Amon, Ra, Anubis, Horus, Seth, Thoth, Osiris