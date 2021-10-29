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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.10.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Tanrı İsimleri - İskandinav, Yunan, Mısır Ve Mitolojik Erkek Tanrıların İsimleri İle Anlamları

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Tanrı İsimleri - İskandinav, Yunan, Mısır Ve Mitolojik Erkek Tanrıların İsimleri İle Anlamları

Evren ve evrenin nasıl yaratıldığı ile Antik çağda yer alan Tanrı ve Tanrıçalar mitoloji ile ilgilenen insanlar tarafından merak edilen konuların başında gelmektedir. Her medeniyetin kendine ait olan ve farklı isimlerle anılan pek çok Tanrısı ve Tanrıçası bulunmaktadır. Bunlar toplumun herhangi bir alanını simgeleyen ve insanlar tarafından saygı gösterilen yüce kişiler olarak belirtilmektedir. Bu yüce kişilerden bazıları diğer Tanrı ve Tanrıçalara göre daha üstün meziyetlere sahip olabilmektedir. Peki, Tanrı isimleri - İskandinav, yunan, mısır ve mitolojik erkek tanrıların isimleri ile anlamları neler olmaktadır? İşte, tanrı isimlerinin ne olduğu hakkında bilgi edinmek isteyenler için gerekli olan detaylar.

 Mitolojide yer alan Tanrılar ait olduğu toplum tarafından değerli olan ve temsil ettiği alan hakkında bilge bir kişilik olarak kabul edilmektedir. Mitolojideki Tanrıların ortak özelliği her birinin kutsal ve ölümsüz olarak kabul edilmesi şeklinde belirtilmektedir. 

 Tanrı İsimleri - İskandinav, Yunan, Mısır ve Mitolojik Erkek Tanrıların İsimleri İle Anlamları 

 Mitolojide her uygarlığa ait olan pek çok Tanrı bulunmaktadır. İnsanlar tarafından söylediklerinin ve yaptıklarının bir önemi ve anlamı olan bu Tanrıların çeşitli üstün güçlere de sahip olduğu ifade edilmektedir. Bu Tanrılardan İskandinav Tanrılarının isimleri ve anlamları şu şekilde sıralanmaktadır: 

 Odin

 İskandinav mitolojisinin en büyük Tanrısı olmaktadır. Asgard’a krallık yapmakla beraber bilgelik, şiir ve savaş gibi alanlarda başarılı bir Tanrı olmaktadır.

 Thor

 Yıldırım, gökyüzü ve tarım Tanrısı olmaktadır. Thor Tanrısı sadık olan savaşçı ve onurlu bir karaktere sahip Tanrılar arasında gösterilmektedir.

 Loki

 Kötülük, düzenbazlık ve hile Tanrısı olmaktadır.

 Heimdall

 Tanrı Heimdall, Aesir Tanrılarından biri olarak ve sürekli uyanık bir şekilde tanrıların aleminin koruyuculuğunu yapan bir Tanrı olarak ifade edilmektedir.

 Baldur

 Tanrıların en yakışıklısı olarak bilinen bir Tanrı olmaktadır.

 Hodr

 İskandinav mitolojisinde kör karanlık bir Tanrı olarak bilinir.

 Tyr

 Zafer ve adalet tanrısı olmaktadır. Tanrılar arasında bilinen en cesur Tanrı olmaktadır.

 Bragi

 Şiir ve müzik Tanrısı olarak bilinmektedir.

 Forseti

 Adalet dağıtan ve barışı simgeleyen bir Tanrı olarak bilinmektedir.

 Ullr

 Kış ve avcılık Tanrısı olan bu Tanrı iyi bir okçu da olmaktadır.

 Freyr

 Bereket Tanrısı olan bu Tanrı hasat ,güneş ve verimlilik ve yağmur ile ilgili olan konularda bilgi sahibi olmaktadır.

 Njord

 Deniz Tanrısı olarak bilinmektedir. Fırtınaları keserek gemilere yardım eden bir Tanrı olmaktadır. 

 Yunan Tanrılarının isimleri ve anlamları şu şekilde olmaktadır: 

 Zeus

 Gökyüzü, şimşek ve gök gürültüsü Tanrısı olan bu Tanrı Yunan Tanrılarının en önemlisi olmaktadır.

 Poseidon

 Deniz Tanrısı olarak bilinmektedir.

 Apollo

 Işık, müzik, sanat, doğruluk ve bilginin Tanrısı olarak bilinmektedir.

 Hermes

 Ticaretle ilgilen bir Tanrı olmaktadır.

 Dionysos

 Yunan mitolojisinde şarap Tanrısı olarak bilinmektedir.

 Ares

 Savaş Tanrısı olmaktadır.

 Hades

 Ölüm Tanrısı olmaktadır.

 Kronos

 Zaman Tanrısı olarak adlandırılmaktadır. 

 Mısır Tanrılarının isimleri ve anlamları şu şekilde belirtilmektedir: 

 Anhur

 Av ve savaş Tanrısı olmaktadır.

 Neper

 Tahıl Tanrısı olarak ifade edilmektedir.

 Osiris

 Yeraltı dünyasının Tanrısı olarak bilinmektedir.

 Ra

 Güneş Tanrısı olarak bilinmektedir.

 Khonsu

 Ay Tanrısı olmaktadır.

 Mihos

 Aslan Tanrı olarak bilinmektedir.

 Aten

 Güneş Tanrısı olarak bilinmektedir. 

 Mitolojik erkek Tanrılardan bazılarının isimlerini ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

 Yunan Mitolojisine ait olanlar: Zeus, Hades, Ares, Apollon, Poseidon

 Türk mitolojisine ait olanlar: Tengri, Öd Tengri, Boz Tengri, Kayra, Ülgen, Erlik

 Roma mitolojisine ait olanlar: Cupid, Jüpüiter, Mars, Apollon,

 Mısır mitolojisine ait olanlar: Amon, Ra, Anubis, Horus, Seth, Thoth, Osiris

 

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