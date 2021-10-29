Tanrı İsimleri - İskandinav, Yunan, Mısır Ve Mitolojik Erkek Tanrıların İsimleri İle Anlamları
Evren ve evrenin nasıl yaratıldığı ile Antik çağda yer alan Tanrı ve Tanrıçalar mitoloji ile ilgilenen insanlar tarafından merak edilen konuların başında gelmektedir. Her medeniyetin kendine ait olan ve farklı isimlerle anılan pek çok Tanrısı ve Tanrıçası bulunmaktadır. Bunlar toplumun herhangi bir alanını simgeleyen ve insanlar tarafından saygı gösterilen yüce kişiler olarak belirtilmektedir. Bu yüce kişilerden bazıları diğer Tanrı ve Tanrıçalara göre daha üstün meziyetlere sahip olabilmektedir. Peki, Tanrı isimleri - İskandinav, yunan, mısır ve mitolojik erkek tanrıların isimleri ile anlamları neler olmaktadır? İşte, tanrı isimlerinin ne olduğu hakkında bilgi edinmek isteyenler için gerekli olan detaylar.
Mitolojide yer alan Tanrılar ait olduğu toplum tarafından değerli olan ve temsil ettiği alan hakkında bilge bir kişilik olarak kabul edilmektedir. Mitolojideki Tanrıların ortak özelliği her birinin kutsal ve ölümsüz olarak kabul edilmesi şeklinde belirtilmektedir.
Tanrı İsimleri - İskandinav, Yunan, Mısır ve Mitolojik Erkek Tanrıların İsimleri İle Anlamları
Mitolojide her uygarlığa ait olan pek çok Tanrı bulunmaktadır. İnsanlar tarafından söylediklerinin ve yaptıklarının bir önemi ve anlamı olan bu Tanrıların çeşitli üstün güçlere de sahip olduğu ifade edilmektedir. Bu Tanrılardan İskandinav Tanrılarının isimleri ve anlamları şu şekilde sıralanmaktadır:
Odin
İskandinav mitolojisinin en büyük Tanrısı olmaktadır. Asgard’a krallık yapmakla beraber bilgelik, şiir ve savaş gibi alanlarda başarılı bir Tanrı olmaktadır.
Thor
Yıldırım, gökyüzü ve tarım Tanrısı olmaktadır. Thor Tanrısı sadık olan savaşçı ve onurlu bir karaktere sahip Tanrılar arasında gösterilmektedir.
Loki
Kötülük, düzenbazlık ve hile Tanrısı olmaktadır.
Heimdall
Tanrı Heimdall, Aesir Tanrılarından biri olarak ve sürekli uyanık bir şekilde tanrıların aleminin koruyuculuğunu yapan bir Tanrı olarak ifade edilmektedir.
Baldur
Tanrıların en yakışıklısı olarak bilinen bir Tanrı olmaktadır.
Hodr
İskandinav mitolojisinde kör karanlık bir Tanrı olarak bilinir.
Tyr
Zafer ve adalet tanrısı olmaktadır. Tanrılar arasında bilinen en cesur Tanrı olmaktadır.
Bragi
Şiir ve müzik Tanrısı olarak bilinmektedir.
Forseti
Adalet dağıtan ve barışı simgeleyen bir Tanrı olarak bilinmektedir.
Ullr
Kış ve avcılık Tanrısı olan bu Tanrı iyi bir okçu da olmaktadır.
Freyr
Bereket Tanrısı olan bu Tanrı hasat ,güneş ve verimlilik ve yağmur ile ilgili olan konularda bilgi sahibi olmaktadır.
Njord
Deniz Tanrısı olarak bilinmektedir. Fırtınaları keserek gemilere yardım eden bir Tanrı olmaktadır.
Yunan Tanrılarının isimleri ve anlamları şu şekilde olmaktadır:
Zeus
Gökyüzü, şimşek ve gök gürültüsü Tanrısı olan bu Tanrı Yunan Tanrılarının en önemlisi olmaktadır.
Poseidon
Deniz Tanrısı olarak bilinmektedir.
Apollo
Işık, müzik, sanat, doğruluk ve bilginin Tanrısı olarak bilinmektedir.
Hermes
Ticaretle ilgilen bir Tanrı olmaktadır.
Dionysos
Yunan mitolojisinde şarap Tanrısı olarak bilinmektedir.
Ares
Savaş Tanrısı olmaktadır.
Hades
Ölüm Tanrısı olmaktadır.
Kronos
Zaman Tanrısı olarak adlandırılmaktadır.
Mısır Tanrılarının isimleri ve anlamları şu şekilde belirtilmektedir:
Anhur
Av ve savaş Tanrısı olmaktadır.
Neper
Tahıl Tanrısı olarak ifade edilmektedir.
Osiris
Yeraltı dünyasının Tanrısı olarak bilinmektedir.
Ra
Güneş Tanrısı olarak bilinmektedir.
Khonsu
Ay Tanrısı olmaktadır.
Mihos
Aslan Tanrı olarak bilinmektedir.
Aten
Güneş Tanrısı olarak bilinmektedir.
Mitolojik erkek Tanrılardan bazılarının isimlerini ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:
Yunan Mitolojisine ait olanlar: Zeus, Hades, Ares, Apollon, Poseidon
Türk mitolojisine ait olanlar: Tengri, Öd Tengri, Boz Tengri, Kayra, Ülgen, Erlik
Roma mitolojisine ait olanlar: Cupid, Jüpüiter, Mars, Apollon,
Mısır mitolojisine ait olanlar: Amon, Ra, Anubis, Horus, Seth, Thoth, Osiris