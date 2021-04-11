Tamanu Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Tamanu Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Doğanın insana sunduğu şifalı ürünlerden biri olan Tamanu yağı konusu, çok fazla sayıda insanın önem verdiği konular arasında kendisine yer bulmaktadır. Bu bakımdan büyük bir önem teşkil etmektedir.



Tamanu Yağı Nedir?



Tamanu yağı doğal bir antibiyotik olarak nitelendirilmektedir. Bu bakımdan tedavilerde destekleyici ürün olarak kullanılmaktadır. Tamanu yağı, Latince ismi Calophyllum inophyllum olan bir bitkinin meyvelerinde bulunan çekirdeklerinden elde edilen bir yağdır.



Tamanu Yağı Nasıl Yapılır ve Elde edilir?



Tamanu ağacı bitkisinin her yıl 2 kere vermiş olduğu meyvelerden elde edilen bir üründür. Bunun için Tamanu ağacının meyvelerinin içinde bulunan büyük çekirdeklerin işlenmesi ile tamanu yağı yapılmaktadır.



Bunun için ilk olarak tamanu meyveleri toplanarak çekirdek kısımları çıkarılır. Çıkarılan çekirdekler 2 ay boyunca güneşte kurumaya bırakılır. Bu çekirdek kurutma sürecinin sona ermesiyle birlikte çekirdekte bulunan yağ kendini bırakır. Ortaya çıkan tamanu yağı toplanarak soğuk pres işlemine tabi tutulur. Tamanu meyvesi çekirdeğinden ilk çıktığında yapışkan ve koyu renkli bir görünüme sahip olan tamanu yağı, soğuk pres işleminden sonrasında ise yeşilimsi bir renk alır.



Tamanu Yağı Ne İşe Yarar?



Tamanu yağının içeriğinde pek çok fosfolipidler, lipidler ve glikolipidler bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra lactone isminde antibiyotik bir madde içermekte olup calophyllolide adı verilen non-steroid antienflamatuar bir madde barındırır. Bu bakımdan pek çok cilt sorunun tedavisinde takviye destek ürünü olarak kullanılır.



Tamanu Yağı Neye İyi Gelir?



Tamanu yağı sahip odluğu doğal antibiyotik özelliği sayesinde pek çok cilt sorununa iyi gelen bir etkiye sahiptir. Sahip olduğu yeni doku oluşumunu arttırıcı etkisi bakımından çeşitli cilt sorunlarına iyi gelir.



Tamanu Yağı Faydaları



Tamanu yağı düzenli olarak kullanıldığında önemli faydaları kendi içinde barındıran bir takviye ürün olma özelliği barındırır. Tamanu yağı uzun yıllardan beri yanık ve yaralanma tedavisinde etkili bir doğal ürün olarak kullanımı söz konusu olan bir ürün olma özelliği ihtiva eder. Tamanu yağının en iyi bilinen faydaları şunlardır:



- Egzama nedeniyle kuruyan cilde fayda sağlar,

- Böcek ısırığı sebebiyle oluşan şişliği ve ağrıyı giderir,

- Ter kokusunu azaltıcı etkiye sahiptir,

- Cilde derinlemesine işler ve kesik, yanık gibi yaraların iyileşmesine fayda sağlar,

- Cilt kaşıntısını giderir,

- Bebek bezinin sebep olduğu tahrişe iyi gelir,

- Cilt çatlaklarının görünümünü azaltır,

- Ciltte oluşan sivilce izlerinin ve güneş lekelerinin görünümünü azaltır,

- Sivilcelerin cilt üzerinde yayılmasını önler ve iyileşme sürecini kısaltır,

- Masajla uygulandığında romatizma ağrılarını hafifletici etki gösterir,



Tamanu Yağı Nasıl Kullanılır? Tamanu Yağı Kullanımı



Tamanu yağı, inceltmeden direk olarak cilt üzerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cilde uygulandığında ise olumlu etkisini anında göstermeye başlayarak cildi yumuşatır. Tamanu yağı, cildin sivilceden olumsuz etkilenen, kaşınan yahut şişen kısımlarına direk olarak uygulanabilir. İstenirse cilt bakımı için evde hazırlanan maskelere rahatlıkla eklenerek de kullanılabilir. Tamanu yağının kokusunun ağır gelmesi durumunda içerisine bir kaç damla lavanta yağı eklenebilir.



Yağın kullanımında önce olası alerjik durumlardan korumak amacıyla elin üst bölgesinde, küçük bir alanda test edilmesi faydalı olacaktır. Fındık alerjisi kişilerin tamanu yağı kullanmadan bir önce doktora danışması faydalı olacaktır.