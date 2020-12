Tam bir sağlık deposu! Güçlü bir bağışıklık için turp tüketin

Turpun farklı yiyeceklerle ve salataların içinde tüketilmesi gereken bir besin olduğunu söyleyen Diyetisyen Buşra Mutlu, turpun faydalarıyla ilgili bilgiler paylaştı:

- Kana oksijen sağlar: Kırmızı turp, kırmızı kan hücrelerinin gördüğü zararı kontrol etme özelliğiyle bilinir ve kana verilen oksijeni artırır.

- C vitamini deposudur: C vitamini denildiğinde akıllara narenciye gelir ama kırmızı turpun C vitamini özelliği atlanmamalıdır. C vitamini hem soğuk algınlığından korur hem de kıkırdağı oluşturan kolajenin yapılmasını sağlar.

- Kalbi korur: Kırmızı turp, kalbin düzgün çalışmasını sağlayan ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltan antosiyonin için iyi bir kaynaktır. Ayrıca kırmızı turpta folik asit ve flavonoid içeriği yüksektir.

- Kan basıncını kontrol eder: Kırmızı turpta, tansiyonu düşürmeye yarayan potasyum mevcuttur.

- Bağışıklığı güçlendirir: C vitamini içeriği yüksek olan turp soğuk algınlığı ve öksürükten koruyucudur. Temel bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekir.

- Metabolizma dostu: Canı bir şeyler atıştırmak isteyenler için çiğneme duygusunu tatmin eden kırmızı turp, diyetlerde bir numaralı yardımcıdır. Kan şekerinde oynama yapmayan kırmızı turp, uzun süre tok tutan bir özelliğe sahiptir. Ayrıca mide bulantısını da geçirir.

- Besin değeri yüksek: Kırmızı turp E, A, C, B6, K vitaminlerini içerir. Ayrıca antioksidan, lif, çinko, potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum, demir ve manganez bakımından da zengindir. Bu nedenle turp besin değeri yüksek bir sebzedir.

- Cildin dostudur: Her gün turp tüketilirse, cildi kuruluktan, sivilceden ve sivilcenin oluşturduğu kızarıklıktan korur. Bunun yanında turp suyunun saçlardaki kepeklenmeyi ve dökülmeyi önlemede yardım ettiği bilinir.

- Kansere kalkan olur: Kırmızı turp sülfürlü bileşikler açısından zengin olması sebebiyle, karaciğer ve safra dostudur. Kansere karşı koruyucu olduğu da bilinmektedir.

Hangi turp daha faydalı? Kimler turp tüketiminden kaçınmalı?

Siyah turp ile kırmızı turp arasında besin değeri yönünden büyük farklar olmadığına dikkat çeken Uzman Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, "Fındık turp olarak adlandırılan küçük kırmızı turp, siyah turba göre daha az karbonhidrat ve daha az kalorili içerirken, demir, potasyum, çinko ve C vitamini içeriği yönünden de daha zengindir. Turp gaz yapan bir sebze olduğu için mide ve bağırsak rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli bir uzman kontrolünde tüketmeleri önerilir" dedi.

Bağışıklığı destelemek için...

Özellikle gribal enfeksiyonlar gibi bağışıklığın desteklenmesi gereken durumlarda tüketimiyle ilgili de bilgi veren Akgül, "Turpu farklı şekillerde üzerine limon sıkarak, bal ile tatlandırarak da tüketebilirsiniz. Özellikle soğuk havaların kendini gösterdiği sonbahar aylarında boğazınızı yumuşatmak için ılık su, bal-pekmez ve turpu karıştırarak da yiyebilirsiniz" diye ekledi.