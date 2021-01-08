Tam bir protein kaynağı... Ancak haşlarken grileşmemesine dikkat edin

Hayatın sağlıklı devam edebilmesi için vücudumuz için gerekli olan tüm besin öğelerinin yeterli ve dengeli alınması önemlidir. Bu besin öğeleri karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve minerallerdir. Şüphesiz ki bütün besin öğeleri sağlık açısından önemli olsa da proteinin vücudumuz açısından ekstra önemi bulunmaktadır.

En kaliteli protein kaynağı: Bağışıklık sisteminin temeli olan proteinin en önemli kaynağı ise yumurtadır. Kaliteli protein kaynağı olarak listenin başında bulunan ve örnek protein kaynağı olarak adlandırılan yumurtanın sadece bu özelliğinden dolayı bile beslenme programınızda bulunması önemlidir.

Uzun süre tok tutuyor: Özellikle kilo vermek istiyorsanız yumurta listenizin başında olmalıdır. Sabah kahvaltısı toplum olarak çok sık yapmadığımız ve daha fazla uyuma adına ikinci plana attığımız bir öğündür. Dolaysıyla kahvaltı yapılmadığında yumurta da oldukça nadir tüketilmektedir. Sabah kahvaltı yapılmaması güne aç başlamanıza ve metabolizmanızın yavaşlamasına neden olur. Fakat kahvaltı da en önemli iki besin peynir ve yumurtadır. Siz kahvaltınızı her sabah uyandıktan sonra bir saat içerisinde yapar ve yumurtanızı ihmal etmezseniz gün içerisinde daha uzun süre tok olduğunuzu daha az besin tükettiğinizi göreceksiniz. Bu durum sizin hem daha sağlıklı beslenmenizi hem de kilo vermenizi sağlayacaktır.

Doku ve organların gelişimini sağlıyor: Çocuklar için en önemli nokta büyüme ve gelişme sürecinin doğru beslenme ile geçirilmesidir. Bu dönemde yeteri kadar besin öğesi ihtiyacının karşılanamaması ileriki yıllarda bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve sıklıkla çocukların hasta olmasına neden olur. Özellikle bilişsel performansın gelişmesi için protein içeriği yüksek olan besinlere fazlası ile ihtiyaç vardır. Aynı zamanda doku ve organların gelişimi için yine protein temel besin kaynağıdır. Yumurta da bu besin kaynağının temelidir. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda hiçbir problem olmadan rahatlıkla tüketilebilir.

Yumurta grileşiyorsa dikkat!

“Birçok besinde olduğu gibi pişirme tekniği yumurtadan da ne kadar yararlanabileceğimizi etkiler. Yumurta toplam 10 dakika ocakta kalmalı ve kaynamaya başladıktan sonra ocağın altı kısılmalıdır. Böylece tam pişmiş yumurta elde edilir. Bu yumurta, besin değeri en yüksek yumurtadır” diyen Uzman Diyetisyen Işın Sayın, protein deposu yumurtanın nasıl pişirilmesi gerektiğini şöyle anlattı: "Demir eksikliği anemisinde günde bir yumurtanın doğru bir tercihtir. Ancak 10 dakikadan fazla piştiğinde, yumurta sarısı etrafında 'demir sülfür halkası' olarak bilinen bir yeşil-gri halka meydana gelir. Bu da demirden yararlanmamızı engeller. Oysa yumurta demir minerali için çok iyi bir kaynaktır. Demir eksikliği anemisinde metabolizma yavaşlar, halsizlik, yorgunluk, odaklanma sorunları, hafızada güçlük, sabah yataktan zor kalkma, ders/iş başarısının olumsuz etkilenmesi, saç dökülmesi gibi olumsuz belirtiler ortaya çıkar. Yumurta bunu önlemeye yardımcıdır. Yeterince pişmiş fakat gri halka oluşmamış yumurta tabii ki."