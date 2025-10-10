Tam 102 yaşında! 50'sinde başladı, bir asırı devirdi hala ders veriyor

Haberin Devamı

Şu anda 102 yaşında olan Charlotte Chopin, 1982'den beri Fransa'nın Loire bölgesindeki Léré köyünde yoga dersleri veriyor. Köyün dolambaçlı yolları, derme çatma evler ve yerel işletmelerle dolu; çoğu dükkânın vitrini terk edilmiş gibi duruyor. Köyde bir koyun veya eşeğe rastlayabilirsiniz, ama başka pek bir şey yok.

Bu manzaranın ortasında Charlotte’un eski bir polis karakolunun içinde yer alan, duvarları şeftali rengine boyanmış küçük, kare bir oda olan stüdyosu yer alıyor.

YARIŞMA PROGRAMINA KATILDI, HİNDİSTAN’DAN ONUR ÖDÜLÜ ALDI

Charlotte, son yıllarda Fransa'da bir nevi ünlü oldu. 2022'de "America's Got Talent"ın Fransız versiyonu olan "La France a un Incroyable Talent"a katıldı. 99 yaşında sahnede neredeyse kusursuz bir düzine poz verdi. Kameralara Fransızca olarak, "Beni alkışlayan bu kadar insan varken kendimi iyi hissediyorum. Bu beklenmedik bir şey” dedi.

Charlotte yarışmanın bir sonraki turuna kalamasa da görünüşü yerel medyanın ve Hindistan başbakanı Narendra Modi'nin dikkatini çekti. Geçen yıl Hindistan, yoga için olağanüstü bir elçi olduğu gerekçesiyle ona sivil onur ödülü verdi.

O zamandan beri sürekli olarak röportaj ve etkinlik talepleri alıyor. Charlotte’un dört çocuğundan biri olan, eski bir fizyoterapist ve yetenekli bir yogi olan Claude Chopin, onun gayri resmi menajeri oldu.

Charlotte, bir sağlıklı yaşam gurusu olduğu iddiasında bulunmuyor ve ve hayata bakış açısını yaymak için de yanıp tutuşuyor gibi görünmüyor. Ancak insanlar ona iyi yaşlanmanın sırlarını sormaya devam ediyor.

Charlotte Chopin, geçtiğimiz yıl Hindistan'ın dördüncü en yüksek sivil ödülü olan Padma Shri ile onurlandırıldı. Chopin, ödülünü Delhi'deki Rashtrapati Bhavan'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'dan aldı.

YOGA İLE 50’SİNDE TANIŞTI

Charlotte Chopin aslında hayatının ilk 50 yılında yoga ile hiç tanışmadı. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ev işlerinden biraz da olsa uzaklaşmak içim yogaya başladı. Bundan 10 yıl sonra şu anda yaşadığı küçük kasabaya taşınınca can sıkıntısından kurtulmak için ders vermeye başladı.

Yoganın ona ne kazandırdığı sorulduğunda ise Charlotte, “Huzur" cevabını veriyor.

Charlotte’un pratiği veya olağanüstü uzun ömürlülüğü hakkında söyleyebileceği en felsefi şey bu. İkincisini şansa bağlıyor, "Çok fazla sorunum yok. Sevdiğim bir aktivitem var” diyor.

Aynı zamanda yogasız yaşayamayacağını da düşünüyor.

İki buçuk yıl önce, Charlotte 100 yaşını doldurduktan kısa bir süre sonra, yoga dersinden eve dönerken bayıldı. Arabasıyla kaza yaptı ve göğüs kemiğini kırdı. Üç ay sonra, sadece direksiyonun başına geri dönmekle kalmadı, aynı zamanda yeniden yoga dersleri vermeye başladı.

SOSYAL DESTEK ONU HAYATTA TUTUYOR

Charlotte, 102 yaşında hissedip hissetmediği sorularına ise “Sadece sabahları. Ancak her zamanki kahvaltım olan kahve, tereyağlı ve ballı/reçelli tost ya da bazen tek başına bir kaşık marmelat yedikten sonra yeniden yola koyuluyorum, kendimi iyi hissediyorum” diyor.

Ancak hem yoga pratiğinde hem de hayatında onu en çok ayakta tutan şeyin, öğrencileri ve onların sağladığı sosyal destek olduğunu söylüyor. Bu, yaşlanma normlarına meydan okuyan insanların sosyal ilişkilere yüksek değer verdiğini öne süren araştırmalarla da örtüşüyor.

Claude için ise annesinin ileri yaşlarında bu kadar sosyal kalmasını izlemek, kendi yaşlanma yaklaşımını her şeyden daha fazla etkilemiş durumda.

Claude, "İnsanları seviyor, başkalarıyla iletişim kurmakta rahat. Ben de aynı şeyi hedefliyorum” diyor.

100 YAŞINA DOĞRU ELBETTE YAVAVŞAMAYA BAŞLADI

Charlotte, 100 yaşına ilerledikçe yavaşladı. Eskiden her gün yoga yaparken, şimdilerde sadece haftada üç kez verdiği dersler sırasında pratik yapıyor. Artık tüm pozları da yapamıyor; birkaç yıl önce amutları hayatından çıkardı. Ama hâlâ ayak parmaklarına dokunabiliyor ve kendisinden onlarca yaş genç biri gibi sağlam bir şekilde hareket ediyor.

The New York Times'ın 'A 102-Year-Old Yoga Teacher’s Simple Approach to Aging Well' başlıklı haberinden derlenmiştir.